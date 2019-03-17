《達文西密碼》「巴黎玫瑰線」所在地　法國聖敘爾皮斯教堂起火

位於法國巴黎第六區的聖敘爾皮斯教堂（Saint-Sulpice）內部發生大火。從人們在Twitter發布的影片可見，消防員已接報到場灌救。

大火發生在周日下午，從現場影片可見，消防員在努力灌救。火勢在周日下午2時20分（香港時間同日晚上9時20分）受控。

⚡🇨🇵FLASH - Un incendie signalé dans l'église Saint-Sulpice à #Paris. Les pompiers sont sur place. (📹@lili_gasparr) pic.twitter.com/OrH4kSdSGr — Brèves de presse (@Brevesdepresse) March 17, 2019

另一條在較近位置拍攝的影片顯示，火勢相當猛烈。由此估計，內部損毀可能相當嚴重：

大火其後被救熄，消防員在現場善後：

（綜合報道）