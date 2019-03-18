【一分鐘看世界】拜登選總統？空難揭露機師訓練問題、新西蘭恐襲

早晨，今天是3月18日，星期一。
天晴的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
拜登選總統？
美國前副總統拜登（Joe Biden）上周六（16日）在特拉華州（Delaware）一場民主黨晚宴上講話，幾乎錯口將自己說成是競逐2020年總統選舉的候選人。雖然他即時更正有關說法，對於民主黨員而言，他假如決定出選，肯定是個好消息。不過到底拜登有甚麼魅力可以與特朗普一較高下？（按此閱讀更多）
美國前副總統拜登（Joe Biden）上周六（16日）在特拉華州（Delaware）一場民主黨晚宴上講話，幾乎錯口將自己說成是競逐2020年總統選舉的候選人。（路透社）
新西蘭恐襲
新西蘭清真寺恐襲案，上周六（16日）再多一人死亡，令總數增至50人，36人留醫。總理阿德恩（Jacinda Ardern）周日（17日）在當地出席悼念活動，並與穆斯林領袖會面。警方表示，相信恐襲案疑兇塔蘭特（Brenton Tarrant）是獨自犯案。疑犯被證實過去3年，曾前往巴爾幹半島多國旅遊，並展示對過去基督徒與奧斯曼帝國的戰爭感興趣。案情指他在2017年11月成功申請槍牌，行兇時共使用5支改裝槍。事件或推動新西蘭改革槍枝法案……（按此閱讀更多）
民眾在槍擊案事發現場清真寺外獻上鮮花悼念恐襲中遇害的50名死者。（路透社）
勝利醜聞
韓國演藝圈「勝利事件」接連爆出醜聞，曾演出《我的野蠻女友》、《與神同行》以及主持綜藝節目《兩天一夜》等的著名電影演員車太鉉被指參與賭博，他周日（17日）透過經理人公司發表道歉聲明，表示會暫停所有節目。但事實醜聞影響並不局限藝能界，醜聞除揭露韓國名流背後的極端醜陋，亦揭示性犯罪的偷拍問題充斥社會角落，威脅女性。恐怕事件將繼續燃燒一段時間，無法輕易平息……（按此閱讀更多）
空難揭露機師訓練問題
埃塞俄比亞空難調查仍在進行，路透社周日（17日）引述調查消息指出，飛機出事前發生兩項重要事件，第一是機長曾要求爬升、第二是飛機離陸速度過快，相信與意外有關。美國媒體上周三（13日）報道指出，美國航空部門在兩宗意外發生前已接獲機師報告，提出客機的隱患並要求波音公司修正。惟不少航空專家認為，意外報告出爐前難在技術層面下定論，反而機師訓練不足的情況更值得關注……（按此閱讀更多）
日美同盟
日本共同社周日（17日）引述日美外交消息人士透露，兩國政府計劃共同研發搭載在美國海軍神盾艦的新型雷達，以強化導彈防禦網，目前雙方已就此進行最後階段磋商。兩國期望以此抗衡中俄推進研發的「高超音速導彈」等新型武器，以及來自朝鮮的導彈威脅，力圖提高探測能力，加強神盾艦的防禦能力……（按此閱讀更多）
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