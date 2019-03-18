印尼龍目島地震引發山泥傾瀉　2人死亡

印尼度假勝地龍目島（Lombok Island）周日（17日）發生兩次地震，導致島嶼北邊的Tiu Kelep瀑布山泥傾瀉。印尼國家抗災署（National Disaster Mitigation Agency，BNPB）表示，當局已疏散大批旅客，目前有2人死亡，其中一人是馬來西亞《中國報》總編輯張映坤的妻子戴秀琴。

BNPB發言人努格羅霍（Sutopo Purwo Nugroho）表示，當局已救出14名印尼人及22名馬來西亞人，而2名死者都是馬來西亞人。

馬來西亞外交部同日發表聲明，指地震發生在當地下午2時7分，地震波及龍目島北、東、西與中部及巴厘島南部，並稱戴秀琴當時和另外6名團員在Tiu Kelep瀑布；馬來西亞駐印尼大使館也證實其中一名死者是戴秀琴，並指還有6名馬來西亞人下落不明。至於陪戴秀琴到龍目島的兒子張正易身受輕傷，目前在當地醫院治療。

龍目島2018年發生多次地震與餘震，一共奪去約500人的性命，導致建築物與公共基礎建設毀損，損失估計達5億美元（約39億港元）。

當局亦表示，印尼東部巴布亞省（Papua）也因為暴雨引發洪水和山泥傾瀉，造成73人死亡，數十人受傷，還有超過4000人被迫遷居。

（綜合報道）