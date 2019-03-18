【新西蘭恐襲】警方早警告買槍太容易　政府十天內公布改革槍械法

新西蘭上周五（15日）發生大型槍擊案，案中澳洲疑犯塔蘭特（Brenton Tarrant）2017年取得槍牌，事發時使用5把槍血洗兩間清真寺，50人死亡。新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）周一（18日）會見內閣成員時表示，當局首要任務是加強槍械管制，並表示在十天內公布修改槍械法詳細內容。

《新西蘭先驅報》報道指，數年前早有警方代表上國會警告必須加強槍管，形容外國人入境新西蘭，很容易買到槍械，只需付25新西蘭元（約135港元）則可以申請到擁槍許可。

新西蘭的槍械法比美國嚴謹，但比澳洲甚為寬鬆。任何16歲以上人士只要完成安全有關的課堂，以及接受警方背景審查，則能取得配槍許可，有效期為10年。大部分槍支不需要登記，所以警方甚至不知道市面有多少合法或非法管有的槍支。

新西蘭在1999年至2017年間，曾經多次嘗試加強規管，不過礙於支持槍械的遊說團體施壓而無疾而終。但阿德恩強調這次將會不一樣，同時暗示可能會禁止半自動槍械。

澳洲亦是在1996年發生大型槍擊案之後，由時任總理霍華德（John Howard）拍板收緊槍管，以及由政府買回逾70萬支槍。這措施一開始也遭到大批人反對，霍華德出席公開活動時更要穿防彈衣上陣。不過新法繼續維持至今，而新西蘭會否仿傚類似措施，阿德恩沒有正面回應。

（綜合報道）