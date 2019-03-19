【一分鐘看世界】荷蘭槍擊案、習近平訪歐、泰3月24日大選

早晨，今天是3月19日，星期二。
天晴的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
荷蘭槍擊案
荷蘭烏得勒支（Utrecht）周一早上約10時45分（香港時間同日下午5時45分）發生槍擊案，一名槍手來到名為24 Oktoberplein-Zuid的電車站外的廣場開槍掃射，造成3人死亡、5人受傷。該國反恐部門同日召開記者會，確認該市早上多個地點發生槍擊案，而在電車站施襲的槍手已落網……（按此閱讀更多）
荷蘭烏得勒支槍擊案：圖為3月18日案發後電車站路軌旁有一具已被人用布覆蓋的屍體。（美聯社）
習近平訪歐
中國外交部周一（18日）宣布，國家主席習近平周四（21日）起展開訪歐之旅，在3月21至26日期間，國事訪問意大利、摩納哥及法國。意大利部分政要認為習近平此行將有力促進兩國在「一帶一路」框架內合作，加強兩國在經貿投資和人文旅遊等領域合作。習近平會否與天主教教宗舉行歷史性的會晤？中國與意大利會否簽署「中意一帶一路框架協議」？這意味什麼？馬克龍與習近平又到底可以談甚麼？（按此閱讀更多）
中國國家主席習近平周四（21日）起展開訪歐之旅，在3月21至26日期間，國事訪問意大利、摩納哥及法國。（路透社）
埃塞俄比亞空難
據黑盒初步數據顯示，今次空難與印尼獅子航空（Lion Air）2018年10月的空難有明顯相似之處。波音公司周日（17日）表示，針對737 MAX系列的系統更新已進入最後階段，同時正準備更新機師的訓練內容，以提高安全水平。《華爾街日報》報道，美國交通部正調查美國聯邦航空管理局（FAA）為何批准波音737 MAX客機投入服務。《西雅圖時報》則引述工程師指，波音針對737 MAX飛機新的飛行控制系統所進行的安全分析，存在幾個關鍵缺陷……（按此閱讀更多）
泰國大選
泰國大選下周日（24日）舉行，在周日（17日）泰國開放讓預先登記提早投票的選民投票，投票亦在同日結束。選委會將分類集中選票後封存，待24日正式投票結束後再同時點票。最新民調指出，近97%的受訪者表示將在大選當日投票，預料大選最終投票率將創新高。軍政府治下五年泰國安定的政治環境，以及來自王室的支持，成為現任總理巴育（Prayut Chanocha）連任大熱的關鍵……（按此閱讀更多）
協議三度闖關？
英國政府提出的脫歐協議草案早前第二度遭下議院否決，有傳首相文翠珊將屢敗屢戰，會再把草案交付表決。下議院議長白高漢（John Bercow）周一（18日）表示，文翠珊不能以現有的草案內容第三次交到國會表決，迫使政府需要對協議作出重大修改……（按此閱讀更多）
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