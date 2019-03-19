【荷蘭槍擊案】槍手落網　行兇動機未明　或涉家庭糾紛

荷蘭烏得勒支（Utrecht）周一發生槍擊案，槍手於名為24 Oktoberplein-Zuid的電車站外的廣場開槍掃射，導致3人死亡、5人受傷。警方隨即於多個地方掃蕩追捕疑犯，成功逮捕37歲男子塔尼什（Gokman Tanis）。檢察部門表示，目前仍未清楚槍手行兇動機，不排除涉及家庭糾紛。

檢察官指出，疑犯曾經與執法人員有爭執，暫時未清楚行兇動機。土耳其阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）引述槍手親屬透露，槍手當時先向自己的親屬開槍，後來向其他上前嘗試阻止的人掃射。

荷蘭司法部長赫拉珀豪斯（Ferd Grapperhaus）透露，槍手有犯罪紀錄。

英國廣播公司（BBC）土耳其語網引述一位沒有具名的商人報道，槍手曾赴車臣參與「戰鬥」。土耳其《自由每日新聞》（Hurriyet Daily News）則指，槍手多年前曾因疑似與ISIS有關連而被捕，後來獲釋。

首相呂特（Mark Rutte）在記者會上表示，5名傷者中有3人危殆。政府建築物周二（19日）將下半旗致哀。

發生槍擊案後，政府將襲威脅警戒級別升至最高。荷蘭國家通訊社（ANP）報道，烏得勒支省的警戒級別將維持至起碼當地時間周一晚上10時。但由於槍手已落網，反恐部門決定將警戒級別調低一級至第四級。

▼有網民上載疑犯被捕時的情形：

Verdachte recht voor mijn huis opgepakt #Utrecht #24oktoberplein pic.twitter.com/yypnuVAxKt — Max (@maxuitutrecht) 2019年3月18日

（綜合報道）