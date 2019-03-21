韓國史上第二強地震屬「人為」　政府或面臨數千億韓圜訴訟

韓國政府周三（20日）公布2017年浦項市5.4級地震的調查報告，證實地震是「人禍」，由當局研究地熱發電的測試所觸發。 韓國《中央日報》指，政府或面臨數以千億計韓圜的訴訟。

韓國產業通商資源部2018年3月聯同國內外專家組成調研團隊，研究浦項地震與地熱發電的關聯。分析指出，由於地熱發電用的高壓水注入地層，導致地層內的土壤流失；高壓水同時激活未知的斷層帶，觸發浦項地震的主震。調查指出，為進行地熱發電，該地層曾受到5次主要刺激。

韓國政府對浦項災民深表遺憾，承諾在5年內向受災地區投入2257億韓圜（約16億港元）協助重建，並會展開違規調查。當局稱在市政府配合下，永久取消已停止的地熱發電商用化技術研究項目，並在確保安全的前題下，盡快將地熱發電用地恢復原狀。

《中央日報》指出，韓國政府或要面臨數千億韓圜的訴訟。

浦項2017年11月15日發生5.4級地震，是韓國史上第二大地震，造成過百人受傷。震央附近多處事後出現土壤液化，並多達60次餘震。據政府統計數字，地震造成達551億韓圜（約3.8億港元）損失；韓國央行分析認為損失金額超過3000億韓圜（約20億港元）。

（韓聯社／中央日報）