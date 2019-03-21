鄭俊英正式遭韓國法院頒令拘留　涉嫌偷拍及分享不雅影片

韓國演藝圈爆出連串醜聞後，其中一名涉事的歌手鄭俊英周四（21日）再接受調查，至當日晚上，韓國法院正式頒布拘留鄭俊英的命令。 他涉嫌非法偷拍及分享女性的不雅影片，目前是事件中第一名遭拘留的演藝人員。

韓國法院指，從疑犯的狀況、他提交的物證及至今為止的調查經過等看來，疑犯有可能會銷毀證據，故此頒布拘留令。

鄭俊英當天（21日）早上已前往首爾中央地方法院接受審問，之後他在離開法院時，雙手遭綁起，據報他獲送往拘留所。至晚上，韓國法院正式頒布拘留令。

韓國警方之前以違反《處罰性暴力犯罪特例法》的罪名，提出拘捕鄭俊英，警方懷疑他在2015年底期間，曾涉嫌偷拍多名女性的不雅影片，並透過手機的網絡聊天室群組向朋友分享。當地媒體報道，受害女性估計達到10多人，且都是在不知情的情況之下遭偷拍。

韓國《中央日報》指，鄭俊英面臨最多達到7年半的監禁判罰。

現年30歲的鄭俊英，除了是歌手外，本來也是人氣綜藝節目《兩天一夜》的主持人之一。在事件後，他已遭要求離開節目。

這次韓國演藝圈爆出的連串醜聞，牽涉大量藝人，除了鄭俊英外，也包括BIGBANG前成員勝利、FTIsland前隊長崔鍾訓、CNBLUE李宗泫等。事件牽連甚廣，並揭出韓國政府的種種問題，包括部分警務人員懷疑受賄，又與夜店勾結等。

韓國總統文在寅已下令徹查事件。

（韓聯社）