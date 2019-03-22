【一分鐘看世界】歐盟峰會登場、新西蘭加強槍管、泰國大選在即

早晨，今天是3月22日，星期五。 陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

歐盟峰會登場

英國首相文翠珊周三（20日）去信歐盟，要求押後脫歐限期至6月30日，並稱對此深表遺憾。歐盟領袖峰會周四（21日）起召開，歐盟各國對英國提出的有關要求，意見並不一致，其中法國不排除運用否決權，阻止英國脫歐延期，甚或可能禁止英國提出有關要求。

此外，歐盟峰會將首次在最高層面討論應對中國議題。路透社報道指，歐盟將把中國列為競爭對手。歐盟委員會上周公布《歐盟－中國：策略性展望》（EU-China - A Strategic Outlook），其中將中國描述為「系統性對手」（systemic rival）的措辭，被西方輿論認定是歐盟應付中國威脅的「新現實主義」，而峰會也被視作各國領袖為4月9日中歐峰會的「備戰會議」……（按此閱讀更多）

歐盟領袖峰會周四（21日）起召開，各國領袖除了會商討脫歐事宜外，還會討論應對中國議題。（路透社）

新西蘭加強槍管

新西蘭基督城（Christchurch）上周五（15日）兩間清真寺被獨行槍手襲擊，造成50人死亡。慘劇過後，家屬自周三（20日）起陸續領回遇難者遺體舉行葬禮。總理阿德恩（Jacinda Ardern）周四（21日）宣布，當地會實施更嚴格的槍械管制，包括禁止出售軍用半自動槍械和步槍。新西蘭的做法，在美國社會引來不少迴響，批評美國的槍管立法一拖再拖，要求政府效法新西蘭盡早修法。惟美國擁槍文化根深柢固，加上槍械協會對政界有強大影響力等，通過槍管仍有一定難度……（按此閱讀更多）

新西蘭槍擊案後，總理阿德恩（Jacinda Ardern）周四（21日）宣布，當地會實施更嚴格的槍械管制，包括禁止出售軍用半自動槍械和步槍。（路透社）

泰國大選在即

泰國即將在3月24日舉行大選，除卻現任總理巴育（Prayut Chanocha）及流亡海外的前總理他信兩大陣營，泰國政壇還出現一股新力量，正是商人出身、坐擁億萬身家的塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit）。選戰圍繞着承諾穩定的軍方陣營及追求民主的在野黨爭論聲中，但最終選民選擇的，很可能是更實務的要求：哪個政黨能提供更好的惠民措施，哪個才是更適合人民未來的發展所需？（按此閱讀更多）

波音風波

美國波音公司（Boeing）兩架737 Max 8客機分別在不足半年內墜毀，令人質疑該款飛機的安全。有美國傳媒報道，華府在首宗737 Max 8意外後已經對聯邦航空管理局（FAA）批准飛機使用軟件及機師訓練手冊沒有提到相關指引等問題進行調查。美國國防部周三（20日）宣布，將審查署理國防部長沙納漢（Patrick Shanahan）與飛機製造商波音公司之間的關係，有否涉及利益衝突。由兩宗空難掀起的風波，似乎將久久未能平息……（按此閱讀更多）

FB又出事

Facebook周四（21日）承認，公司過去將數百萬用戶密碼以可讀取格式儲存於內部數據庫，員工有機會直接讀取密碼。Facebook表示已修補有關漏洞，並會通知受影響用戶。有專家指出，網絡安全最基本的規則是在任何情況下都不應以以純文字方式儲存密碼，並用應該用加密技術保護密碼……（按此閱讀更多）

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