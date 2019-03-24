【泰國大選】眾議院選舉投票展開　料投票率至少達八成

泰國眾議院選舉投票周日（24日）早上展開，約5140萬名合資格選民可以投票，選出500名眾議員，再聯同軍方指派的250名參議員，投票選出新總理。今次是泰國自2014年軍事政變後再度舉行的大選。

全國77個省設有逾9.3萬個投票站，由當地時間上午8時至下午5點開放予選民投票。大批選民早上8時前已在票站外排隊等候投票，警方在首都曼谷加強警力維持秩序。

爭取連任的總理巴育，早上已到所屬位於曼谷的票站投票。他說自己會在家中等候投票結果，並呼籲選民外出投票，「很高興看到選民出來行使他們的投票權。我希望看到愛和團結。每人都有一票發聲，每個人都想要民主。」

選舉委員會預計，非官方初步結果會在當地周日晚上8時前公布，並料投票率至少達八成。

總理產生方法經國會參眾議院共同投票選出。這次大選以至新總理產生的方法，是先進行500席的眾議院選舉，再由當選的眾議院議員，連同軍方的全國維持和平秩序委員會推舉產生250名參議院議員，最後再由參眾議院共750名議員投票選出總理。

泰國大選：總理巴育早上到達所屬位於曼谷的票站投票，並呼籲選民外出投票。（路透社）

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泰國2019年大選 從軍政時代回歸民選之路

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（路透社／曼谷郵報）