【遊泰注意】周末2次地震有海嘯危險　中國大使館提醒遊客

泰國抗災署（Department of Disaster Prevention and Mitigation）上周六（3月23日）發布消息，指泰國布吉府西北方向、印度屬安達曼海（Andaman Sea）水域當天發生2次地震（分別在下午6時29分以及6時34分），當局稱地震有引發海嘯的危險。

周末兩次地震震級分別為黎克特制5級和5.2級，震源深度10公里。地震震央距離布吉約634公里。

泰國抗災署警告的範圍包括拉廊（Ranong）、布吉（Phuket）、攀牙（Phang Nga）、Krabi（甲米或喀比）、董里（Trang）及沙敦（Satun）。政府已下令官員在未來24小時密切監察相關情況。

中國駐泰國大使館緊急提醒赴泰中國遊客，在前往泰國海濱尤其是南部海濱遊玩時請加強防範、確保安全，並時刻關注泰國氣象等部門發布的資訊。

如遇緊急情況，請撥打下列電話尋求協助：

泰國報警電話：191 旅遊警察熱線：1155（有中文服務） 泰國駐泰國使館領保電話：02-245-7010 中國駐宋卡總領館領保電話：081-766-5560 中國駐宋卡總領館駐布吉領事辦公室領保電話：094-595-6158 中國外交部全球領保服務應急呼叫中心24小時熱線：0086-10-12308、0086-10-59913991

（綜合報道）