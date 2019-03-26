【英國脫歐】下議院通過修正案　要求掌控國會時間主導脫歐進程

英國下議院周一（25日）辯論脫歐議題。下議院以329票贊成、302票反對，通過由前保守黨議員利凱輝（Oliver Letwin）提出的修正案，要求政府讓議會掌控國會時間，主導脫歐進程，並舉行一系列指示性投票。

下議院議長白高漢（John Bercow）選出三項修正案表決，惟其中最大反對黨工黨提出的修正案最終未有交付表決。修訂A由利凱輝提出，獲超過120名跨黨派議員支持，要求政府讓議會掌控國會時間，主導脫歐進程，並舉行一系列指示性投票。修正案最終以27票之差獲通過。

30名保守黨議員倒戈，投票支持修正案，包括3名政府官員。外交部國務大臣伯特（Alistair Burt）、商業、能源及工業策略政務次官哈林頓（Richard Harrington）、衞生部政務次官布萊恩（Steven Brine）已經辭職。

議員之後表決修訂F。修訂F列明，如英國即將在無協議情況下脫歐，政府須於一周前向國會提出動議，容許議員表態是否支持無協議脫歐。修正案以311票贊成、314票反對遭否決。

經修正的政府動議最終以327票贊成、300票反對獲通過。

下議院周三（27日）會就脫歐其他選項作指示性投票。不過目前仍未知投票方式和將會交付表決的選項。外界估計，選項包括文翠珊脫歐協議、無協議脫歐、撤銷愛爾蘭「補底方案」、「加拿大式」自由貿易協議、留於歐盟關稅同盟、「挪威模式」以及二次公投。

（綜合報道）