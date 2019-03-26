曾代表艷星打官司　美律師涉敲詐Nike被捕

美國總統特朗普（Donald Trump）涉向成人電影女星克利福德（Stephanie Clifford、藝名Stormy Daniels）支付「掩口費」一案，後者的前代表律師阿韋納蒂（Michael Avenatti）周一（25日）涉嫌敲詐運動品牌Nike合共2250萬美元（約1.75億港元）被捕。

檢察官指出，阿韋納蒂與另一名律師3月較早時與Nike代表律師會面，聲稱他們一名曾任職業餘教練的顧客有證據，指Nike的員工曾經賄賂一些頂尖的高中球員，要求他們加入公司所贊助的大學球隊。

案情指，阿韋納蒂讓Nike選擇，一是向他和另一名律師支付1500萬至2500美元來調查有關指控，或是付他2250萬換取他噤聲。他並威脅稱「會破壞Nike聲譽以及令其市值縮減100億美元」。

阿韋納蒂周一早上在Twitter發文指周二（26日）將揭露Nike在高中和大學籃球界的重大醜聞。不足1小時後，他便在紐約被捕。洛杉磯等地的檢察部門正式向他指控，罪名包括欺詐及勒索，以及貪污及偽造納稅申報表等。

成人電影女星克利福德聲稱與特朗普有染，並稱後者曾向她支付「掩口費」，阿韋納蒂曾為她的代表律師。克利福德表示，對阿韋納蒂被捕感到難過但不意外，又稱在發現阿韋納蒂對她「極度不誠實」之後便已解雇他。

（路透社／美聯社）