德國多處接恐嚇電郵　至少6市政廳疏散人群

德國周二（26日）早上有幾個城市同一時間接獲恐嚇電郵。警方在至少6個城市採取行動，疏散市政廳、行政大樓以及幼稚園內的人。 受影響的城市包括奧格斯堡（Augsburg）、格丁根（Göttingen）、凱撒斯勞滕（Kaiserslautern）、 開姆尼茨（Chemnitz）、位於薩爾州的諾因基興（Neunkirchen）以及石勒蘇益格—荷爾斯泰因州的倫茨堡（Rendsburg）。

海爾布隆市（Heilbronn）都收到信件，所幸沒被介定是嚴重情況。警方指，國內很多城市都收到這信，正在研究它是否威脅或它怎樣構成威脅。實際情況仍然未明。

奧格斯堡市警員接報後大舉出動，除市政廳內所有人被疏散，來往市政廳廣場電車線停駛。疏散行動中有約500人受影響。警方在事發2小時後，宣布確定市政廳以及鄰近兩幢大樓已安全。他們沒有在區內發現危險品。

格丁根方面，市政廳附近的街道在事發後全面封閉，所有公共交通工具改道。調查人員稱在早上約9時後，相關建築物內已沒有人。一名發言人表示，所有地方都關門，讓警員與偵察犬前來搜查。在10時後不久，警方宣布沒有發現危險品。

類似的情況亦發生在凱撒斯勞滕、及諾因基興及倫茨堡。

（綜合報道）