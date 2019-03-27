【一分鐘看世界】戈蘭高地爭議、何志平案、美國槍擊案後遺

早晨，今天是3月27日，星期三。
天晴的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
戈蘭高地爭議
美國總統特朗普周一（25日）簽署法令，正式承認以色列擁有戈蘭高地。特朗普此舉隨即招致多國政府批評，敘利亞外交部認為此舉是「對敘利亞主權和領土完整的公然侵犯」，中國外交部亦反對單方面改變事實。不過，從美以外交及各自內政角度考慮，特朗普和內塔尼亞胡這樣做也是在政治上的一種互相利用。有專家則認為，以色列事務其實從來都沒有被美國主導過……（按此閱讀更多）
以色列在1967年中東戰爭中從敘利亞手中奪下戈蘭高地，並予以吞併，但國際社會並不承認。（路透社）
何志平案
民政事務局前局長何志平涉嫌行賄非洲政要案，2018年底在美國被陪審團裁定洗黑錢等7項控罪罪成，法官於紐約當地時間周一（25日）早上判刑，何志平被判囚3年及罰款40萬美元（約314萬港元）。美國司法部發布新聞稿，其中美國紐約南區聯邦檢察官伯曼（Geoffrey Berman）對何志平予以抨擊，指他「厚顏無恥」。這宗官司由何志平被捕到判刑歷時一年多，暫時告一段落。不過回顧整宗官司，涉事人物命運各異……（按此閱讀更多）
何志平案今日以判刑3年、罰款40萬美元（約314萬港元）作結。何庭上親自陳詞求情，其代表律師未提上訴。（美聯社）
美國槍擊案後遺
近年全球槍擊案頻生，大家在聚焦死傷人數及槍械管制同時，似乎少有關心遇難者家人及倖存者。美國社會近來在10天內，接連發生3宗自殺悲劇，都是槍擊案的倖存者或遇難者家屬，引來民眾關注槍擊案的後續問題。專家指出，槍擊案倖存者中，高達近三成會出現心理創傷問題。民眾希望政府採取行動，防止悲劇陰霾持續下去……（按此閱讀更多）
中法德歐會面
國家主席習近平周一（25日）於巴黎進行國事訪問，巴黎大眾運輸公司（RATP）卻不慎將習近平稱為「中華民國」，擺出大烏龍。習近平表示，願與法國共同為建設和平安全的世界作出更多貢獻。習近平周二（26日）與法國、德國和歐盟領袖會面後，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）指出，認知歐盟與中國過去的競爭同時，呼籲中國及歐盟強化多邊主義。英國脫歐之後法國在歐洲的地位會上升，歐洲對中國的憂慮和期待並存……（按此閱讀更多）
歐盟不封殺華為
歐盟委員會（European Commission）周二（26日）公布5G網絡安全指引，要求成員國共享有關5G網絡安全風險的數據，並於年底前制定措施應對。不過歐盟未有響應美國的呼籲排除華為參與5G網絡建設……（按此閱讀更多）
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