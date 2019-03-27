歐洲議會通過具爭議版權法　背後竟有多名議員撳錯掣

本港立法會不時出現議員撳錯掣、投錯票情況，不知是無心或是有意。但所謂「人類總要重複同樣的錯誤」，歐洲議會（European Parliament）周二（26日）也出現類似「甩轆」情況。 議會當日就爭拗已久的網上版權法案舉行投票，最後法案獲得通過，但事後竟有多名議員表示，他們在其中一輪投票中投錯票。政治新聞網站Politico指，若然這班議員沒有撳錯掣，結果或有不同。

在當日的《數碼單一市場版權法案》法案投票中，法案內有兩條條例備受爭議，即第11條及第13條。

據Politico指，議會當日先表決，由議員決定投票程序，即選擇是一次過投票，表決通過整個法案，或是逐條條例表決。結果，議員以317票對312票，僅5票之差，決定一次過投票表決整個法案。

但這場投票結束後，隨即有13名議會議員表示自己投錯票，當中包括部分瑞典議員及荷蘭議員。

People corrected their votes on the record, which does bot change the end result, but does reveal there would have been a majority for voting on amendments if MEPs would have voted as they later indicated they would have #copyright https://t.co/fg00XfkEhI — Marietje Schaake (@MarietjeSchaake) 2019年3月26日

根據規定，議員在發現投錯票後，僅可在紀錄中更正他們的投票取態，但這項改變沒有追索權。若然涉事議員沒有投錯票，議員將有更多辯論機會，受爭議的條例也未必可以輕易通過。

在最終表決上，整個議案以348票對274票獲通過。

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（綜合報道）