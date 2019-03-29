【一分鐘看世界】英國首相爭奪戰、印度反衛星導彈、Grindr風波

早晨，今天是3月29日，星期五。 多雲有雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

英國首相爭奪戰

文翠珊周三（27日）終於使出最後殺着，在超過300名保守黨議員面前，表示願意交出首相之位，以換取他們支持其脫歐協議，多名疑歐派大老也聲言會支持協議，不過盟友北愛民主統一黨（DUP）卻不為所動。文翠珊準備第三度提交脫歐方案到國會表決，爭取在周五（29日）投票；另一方面，發起奪權的下議院議員，也有意再「改良」脫歐選項，讓國會下周再表決。脫歐前景未定，但文翠珊下台的決定，卻為一眾保守黨重量級人物帶來「上位之機」……（按此閱讀更多）

文翠珊周三（27日）終於使出最後殺着，在超過300名保守黨議員面前，表示願意交出首相之位，以換取他們支持其脫歐協議。（美聯社）

印度反衛星導彈

印度總理莫迪（Narendra Modi）周三（27日）宣示國力，指印度當日成功試射反衛星導彈，在3分鐘內摧毀一枚低軌道衛星，並指印度已成為太空強國。這種武器可以攻擊敵方衛星，令其失效或干擾訊號，甚至有助攔截彈道導彈。由於1967年國際簽署的《外太空條約》（Outer Space Treaty）禁止太空武器化，故此反衛星測試一向十分具爭議。「太空牌」都已使出，印度大選前莫迪還有什麼招數？（按此閱讀更多）

印度總理莫迪（Narendra Modi）周三（27日）宣示國力，指印度當日成功試射反衛星導彈，在3分鐘內摧毀一枚低軌道衛星，並指印度已成為太空強國。（美聯社）

Grindr風波

中國與美國的貿易代表在北京再舉行新一輪談判，美國代表團周四（28日）抵達北京。美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）表示，期望此行有收穫。有分析認為雙方可能於數周或數月內達成有限度協議，惟雙方仍有待解決部分嚴竣議題。路透社引述多名白宮高層消息，部分問題如中國涉嫌強行轉移知識產權等議題則停滯不前。此際，《華爾街日報》引述知情人士報道，美國官員以國家安全為由，下令持有全球最大LGBT交友應用程式Grindr的中國公司出售股權……（按此閱讀更多）

中韓霧霾

韓國總理李洛淵周三（27日）訪問中國，並在海南博鰲國賓館與中國國務院總理李克強舉行會談。雙方除了同意增加經濟合作外，如何應對霧霾問題同樣成為焦點。霧霾長期困擾兩國，特別首爾空氣污染情況愈來愈嚴重。韓國產業固然要為自身負上責任，但部分污染物來自中國，兩國合作處理污染問題，能否解決霧霾帶來的困擾？（按此閱讀更多）

波音VS空巴

世界貿易組織（World Trade Organization）周四（28日）裁定，飛機製造商波音非法獲取美國政府稅務補貼，接受華盛頓州每年1億美元（約7.85億港元）的稅務減免，打擊歐洲同業空中巴士（Airbus），令對方失去五宗生意……（按此閱讀更多）

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