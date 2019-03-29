【一分鐘看世界】英國首相爭奪戰、印度反衛星導彈、Grindr風波

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早晨，今天是3月29日，星期五。

多雲有雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

英國首相爭奪戰

文翠珊周三（27日）終於使出最後殺着，在超過300名保守黨議員面前，表示願意交出首相之位，以換取他們支持其脫歐協議，多名疑歐派大老也聲言會支持協議不過盟友北愛民主統一黨（DUP）卻不為所動。文翠珊準備第三度提交脫歐方案到國會表決，爭取在周五（29日）投票；另一方面，發起奪權的下議院議員，也有意再「改良」脫歐選項，讓國會下周再表決。脫歐前景未定，但文翠珊下台的決定，卻為一眾保守黨重量級人物帶來「上位之機」……（按此閱讀更多

文翠珊周三（27日）終於使出最後殺着，在超過300名保守黨議員面前，表示願意交出首相之位，以換取他們支持其脫歐協議。（美聯社）

印度反衛星導彈

印度總理莫迪（Narendra Modi）周三（27日）宣示國力，指印度當日成功試射反衛星導彈，在3分鐘內摧毀一枚低軌道衛星，並指印度已成為太空強國。這種武器可以攻擊敵方衛星，令其失效或干擾訊號，甚至有助攔截彈道導彈。由於1967年國際簽署的《外太空條約》（Outer Space Treaty）禁止太空武器化，故此反衛星測試一向十分具爭議。「太空牌」都已使出，印度大選前莫迪還有什麼招數？（按此閱讀更多

印度總理莫迪（Narendra Modi）周三（27日）宣示國力，指印度當日成功試射反衛星導彈，在3分鐘內摧毀一枚低軌道衛星，並指印度已成為太空強國。（美聯社）

Grindr風波

中國與美國的貿易代表在北京再舉行新一輪談判，美國代表團周四（28日）抵達北京。美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）表示，期望此行有收穫有分析認為雙方可能於數周或數月內達成有限度協議，惟雙方仍有待解決部分嚴竣議題。路透社引述多名白宮高層消息，部分問題如中國涉嫌強行轉移知識產權等議題則停滯不前。此際，《華爾街日報》引述知情人士報道，美國官員以國家安全為由，下令持有全球最大LGBT交友應用程式Grindr的中國公司出售股權……（按此閱讀更多

中韓霧霾

韓國總理李洛淵周三（27日）訪問中國，並在海南博鰲國賓館與中國國務院總理李克強舉行會談。雙方除了同意增加經濟合作外，如何應對霧霾問題同樣成為焦點。霧霾長期困擾兩國，特別首爾空氣污染情況愈來愈嚴重。韓國產業固然要為自身負上責任，但部分污染物來自中國，兩國合作處理污染問題，能否解決霧霾帶來的困擾？（按此閱讀更多

波音VS空巴

世界貿易組織（World Trade Organization）周四（28日）裁定，飛機製造商波音非法獲取美國政府稅務補貼，接受華盛頓州每年1億美元（約7.85億港元）的稅務減免，打擊歐洲同業空中巴士（Airbus），令對方失去五宗生意……（按此閱讀更多

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