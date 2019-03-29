英國會周五辯論脫歐議案　僅表決協議　不包括政治宣言

英國下議院領袖利雅華（Andrea Leadsom）周四（28日）表示，國會周五（29日）會辯論脫歐相關議案。下議院議長白高漢（John Bercow）其後宣布，政府動議只將脫歐協議交付表決，不包括概述與歐盟未來關係的政治宣言；最大反對黨工黨早前已表明不會接受單獨表決協議。

白高漢曾表示，相同議案不能在同一國會會期中再次交付表決，但由於政府今次的動議不包括政治宣言，因此視之為新議案，批准議會就此表決。

利雅華指，周五的議案讓國會能夠確保押後脫歐，但根據本地法律仍不足以正式通過整份脫歐協議。她又表示，相信所有人都不希望要再向歐盟申請再次延遲脫歐。

《太陽報》政治新聞編輯鄧恩（Tom Newton Dunn）早前已指出，文翠珊計劃周五將脫歐協議交付國會表決，但不包括政治宣言。有消息人士透露，周五的辯論不是第三次的「有意義投票」，又謂單獨表決協議符合歐盟延遲脫歐的要求。

工黨影子脫歐大臣施紀賢（Keir Starmer）表示，將協議與政治宣言分拆表決只會令情況更差，形容英國將脫離歐盟但不知道將會通往何地，表明工黨不會接受。

文翠珊提出以辭職換取議員對協議的支持後，黨內部分疑歐派頭號人物轉為支持協議，但盟友北愛民主統一黨（DUP）仍不為所動。文翠珊發言人稱，文翠珊周三（27日）晚上與DUP黨魁范愛玲（Arlene Foster）交談，但目前無安排周四再進行磋商。

（路透社／衛報）