【英國脫歐】國會第3度否決文翠珊協議草案　脫歐前路仍無方向

英國脫歐路途一波多折，下議院周五（29日）第3度表決首相文翠珊（Theresa May）提交的脫歐協議草案，但最終以286票支持、344票反對的比數，再度否決草案。 這次票數差距為58票，相比之前兩次表決大為收窄，但未能改變遭否決命運。 投票結果意味英國的脫歐限期只會延至4月12日，屆時英國可能會再向歐盟申請押後脫歐更長時間，或是直接「無協議脫歐」。

英國脫歐：國會場外有大批分別支持和反對脫歐的民眾集會，圖為支持脫歐的市民。（路透社）

文翠珊斥國會事事反對

投票結果出爐後，文翠珊指英國在脫歐上的選項已經愈來愈少，形容國會的決定帶來極嚴重的後果。

她指「議會反對無協議脫歐，反對不脫歐，周三又反對了所有脫歐選項，然後今天再反對通過脫歐協議草案。」

在當天較早前的國會辯論上，文翠珊呼籲議員投支持票，她形容這是「確保脫歐的最後機會」，若然國會否決草案，脫歐限期只會延至4月12日，來不及再去通過新協議草案，故此很可能要押後脫歐一段長時間。

部分議員在辯論上表態轉為支持議案，包括前脫歐事務大臣藍韜文（Dominic Raab）決定轉軚，他稱，無法忍受押後脫歐更長時間，也無法忍受英國參加5月底的歐洲議會選舉，故此決定改投支持票。

但「轉軚」的議員數目仍不足夠，草案遭到否決。

英國脫歐：前脫歐事務大臣藍韜文（Dominic Raab）轉軚支持文翠珊的協議草案，但仍然無法改變草案最後遭否決的命運。（路透社）

這次英國表決什麼？

這次文翠珊把草案「斬件」，分開兩部分投票。周五（29日）先就第一部分的脫歐協議（Withdrawal Agreement）內容投票。

至於第二部分，即是概述與歐盟未來關係的「英歐政治宣言」，則會在之後日子表決。

投票結果有什麼影響？

協議再度遭否決，意味英國的脫歐限期只會延至4月12日，屆時英國可能會再向歐盟申請押後更長時間脫歐，或者可能是直接在4月12日「無協議脫歐」。

若然國會這次通過第一部分協議的話，那麼英國脫歐限期將會推遲至5月22日，讓英國國內再討論英歐政治關係宣言，完成脫歐其餘「手續」。

英國國會議員目前也在醞釀另一輪投票，保守黨議員利凱輝（Oliver Letwin）有意下周一（4月1日）再在國會舉行「指示性投票」（Indicative votes），就各個「脫歐選項」舉行投票。此舉也被視為向文翠珊「奪權」。

下議院周三（27日）曾就8個脫歐選項舉行「指示性投票」，但所有選項均未能通過。

英國脫歐：文翠珊表示如果脫作協議草案獲得通過，她將會請辭。（路透社）

文翠珊前路如何？

文翠珊周三（27日）表示，一旦脫歐協議草案獲得通過，她便會下台，以此試圖換取更多議員支持方案。但她這招「最後殺着」也未能奏效，現在草案未獲通過。

英國廣播公司（BBC）政治編輯金斯貝格爾（Laura Kuenssberg）之前引述消息人士指，文翠珊計劃6月底最後一次以首相身份訪問日本出席G20峰會，之後7月中正式交出相位予繼任人。

之前兩次表決的結果

這次已經是文翠珊第三度把脫歐協議草案交到國會表決，2019年1月15日第一次在下議院表決時，結果為202票支持、432票反對，差距達到230票。

第二次在2019年3月中表決，同樣遭否決，242票支持、391票反對，差距縮小至149票，但仍然超過100票。