路透社：美「炸彈氣旋」最少淹沒40.5萬公頃田地

路透社周日（31日）引述衛星資料報道，美國2019年3月中受「炸彈氣旋」（bomb cyclone）吹襲，帶來的水災淹沒9個主要生產糧食州份、最少約40.5萬公頃（約4050平方公里）的農地。

報道引述政府初步數據和以紐約為基地的衛星數據公司Gro Intelligence的資料，發現3月8日至21日在美國中西部地區的水災，淹沒接近110萬英畝（約44.5萬公頃）農田和逾8.4萬英畝（約3.39萬公頃）的牧場。

3月中出現的「炸彈氣旋」，導致從南、北達科他州至密蘇里州等地的農場都被水淹沒最少一周，妨礙農民耕作，甚至可能損害耕地。由於農地到處都是淤泥和沙，部分農夫更打算今年不耕作。洪水亦破壞數十億美元的儲糧，還影響道路和鐵路。

這一波洪水在美國中西部播種季節前數周出現，料將影響2019年玉米、小麥及大豆的收成。對於備受中美貿易戰影響的農民來說，情況更是雪上加霜。

來自內布拉加斯州的農夫門希克（Justin Mensik）表示，首要任務是重建道路，原因是種植前要運來肥料車和測試土地。他說農地充斥住淤泥和沙，不肯定能否有好收成。

美國「炸彈氣旋」：水災沖毀了內布拉加斯州一處的道路，連帶鐵路路軌都受影響。（路透社）

農民另一個擔心的問題是，能否如期展開播種工作。報道指，愛荷華州的農需要趕在5月31日前種植粟米和6月15日前種植大豆，以獲得農作物保險的全面保障。

愛荷華州立大學（Iowa State University）農業專家Aaron Saeugling表示，農民現時最關注的是粟米種植，但他們現在沒有足夠時間清理農地，趕在限期前耕作。

（路透社）