【一分鐘看世界】日本新年號、華府削中美洲援助、潛伏IKEA

早晨，今天是4月1日，星期一。
迎接4月的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
英國大選將臨？
英國脫歐前景未明，首相文翠珊的處景並不樂觀。脫歐協議三度被國會否決後，有消息指她可能第四次尋求國會支持，甚至提早舉行大選作為尋求突破的手段，但預計會受到保守黨內人士反對，令英國的前景更加不明朗。文翠珊政府正面臨瓦解……（按此閱讀更多）
脫歐協議三度被國會否決後，有消息指她可能第四次尋求國會支持，甚至提早舉行大選作為尋求突破的手段。（路透社）
華府削中美洲援助
美國國務院周六（30日）宣布削減對中美洲國家薩爾瓦多（El Salvador）、危地馬拉（Guatemala）和洪都拉斯（Honduras），俗稱北方三角洲（Northern Triangle）的援助，特朗普指這些國家沒阻止非法移民湧到美國。到底這個政策是否有效？（按此閱讀更多）
洪都拉斯難民：由於饑寒交迫、社會動盪和黑幫肆虐等原因，迫使他們跨省越國，希望在異鄉重新開始生活。（視覺中國）
中新關係
新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）周日（31日）將啟程訪問中國，與國家主席習近平及國務院總理李克強會面。此行是她上任近18個月以來，首度訪問這個最大貿易伙伴。在美國「挑撥」下，中紐關係近年因為華為事件出現暗湧。阿德恩原本打算2018年年底訪華，但訪問以及兩國旅遊年活動亦相繼押後，被視為關係惡化的跡象。這次終於順利成行，相信是兩國冰釋前嫌的第一步……（按此閱讀更多）
日本新年號
日本政府4月1日宣布新年號，平成將走向尾聲，隨4月30日明仁天皇退位結束。日本稱年號為「元號」，與中國朝代國君的年號一樣，每個年號均代表一個時代……（按此閱讀更多）
潛伏IKEA
談起瑞典家具品牌宜家家居（IKEA），對於部分網絡紅人而言，IKEA卻是個「呃Like成名」的好地方。馬來西亞上周四（28日）兩名少年為搏出位，偷偷躲在當地一家IKEA「借宿一宵」，期間在Facebook上載照片大肆「炫耀」，結果雙雙被捕。「過夜挑戰」的風潮自2016年席捲全球，甚至蔓延到香港。雖然時隔2年多，情況仍是禁之不絕，甚至還變本加厲，令執法部門和宜家家居大傷腦筋……（按此閱讀更多）
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