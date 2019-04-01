【一分鐘看世界】日本新年號、華府削中美洲援助、潛伏IKEA

即時國際
撰文：
最後更新日期：

早晨，今天是4月1日，星期一。

迎接4月的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

英國大選將臨？

英國脫歐前景未明，首相文翠珊的處景並不樂觀。脫歐協議三度被國會否決後，有消息指她可能第四次尋求國會支持，甚至提早舉行大選作為尋求突破的手段但預計會受到保守黨內人士反對，令英國的前景更加不明朗。文翠珊政府正面臨瓦解……（按此閱讀更多

脫歐協議三度被國會否決後，有消息指她可能第四次尋求國會支持，甚至提早舉行大選作為尋求突破的手段。（路透社）

華府削中美洲援助

美國國務院周六（30日）宣布削減對中美洲國家薩爾瓦多（El Salvador）、危地馬拉（Guatemala）和洪都拉斯（Honduras），俗稱北方三角洲（Northern Triangle）的援助，特朗普指這些國家沒阻止非法移民湧到美國。到底這個政策是否有效？（按此閱讀更多

洪都拉斯難民：由於饑寒交迫、社會動盪和黑幫肆虐等原因，迫使他們跨省越國，希望在異鄉重新開始生活。（視覺中國）

中新關係

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）周日（31日）將啟程訪問中國，與國家主席習近平及國務院總理李克強會面。此行是她上任近18個月以來，首度訪問這個最大貿易伙伴。在美國「挑撥」下，中紐關係近年因為華為事件出現暗湧。阿德恩原本打算2018年年底訪華，但訪問以及兩國旅遊年活動亦相繼押後，被視為關係惡化的跡象。這次終於順利成行，相信是兩國冰釋前嫌的第一步……（按此閱讀更多

日本新年號

日本政府4月1日宣布新年號，平成將走向尾聲，隨4月30日明仁天皇退位結束。日本稱年號為「元號」，與中國朝代國君的年號一樣，每個年號均代表一個時代……（按此閱讀更多

潛伏IKEA

談起瑞典家具品牌宜家家居（IKEA），對於部分網絡紅人而言，IKEA卻是個「呃Like成名」的好地方。馬來西亞上周四（28日）兩名少年為搏出位，偷偷躲在當地一家IKEA「借宿一宵」，期間在Facebook上載照片大肆「炫耀」，結果雙雙被捕。「過夜挑戰」的風潮自2016年席捲全球，甚至蔓延到香港。雖然時隔2年多，情況仍是禁之不絕，甚至還變本加厲，令執法部門和宜家家居大傷腦筋……（按此閱讀更多

必看話題文章

英國5歲男孩患罕見血癌　萬名善心人欲捐幹細胞

【遊日注意】遊客過多成詬病　伏見稻荷大社裏參道撤走所有露天店

蘋果宣布AirPower胎死腹中　產品無法符合要求成要害

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews或電郵至international@hk01.com提供意見。

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。