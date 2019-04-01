【烏克蘭大選】票站調查反映喜劇演員澤連斯基領先

烏克蘭周日（3月31日）舉行總統選舉。初步票站調查顯示，喜劇演員澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的得票率達逾三成，領先兩名主要對手，分別是尋求連任的總統波羅申科（Petro Poroshenko）和前總理季莫申科（Yulia Tymoshenko）。

根據初步票站調查結果，截至結束投票前兩小時，澤連斯基得票率達30.4%，大幅拋棄排第二波羅申科所得的17.8%選票。另一名主要對手季莫申科則以14.2%得票率排第三。

季莫申科質疑結果的準確程度，指內部民意調查反映她的支持度理應排第二，緊隨在澤連斯基之後。她在記者會中表示，或會就最終結果提出上訴。現任總統波羅申科則指，總統選舉符合國際標準。

41歲的澤連斯基是位演員，並在當地劇集《人民公僕》（Servant of the People）擔任主角，劇中講述他由一名寂寂無名的教師到成為總統之路。外界關注他一旦上台，全沒從政經驗的總統將怎樣治理國家。他曾揚言一旦當選，內閣人選會交由選民推薦，令他成為如假包換的「人民公僕」。

是次大選有多達39名候選人，但預料沒有候選人能取得過半選票，因此得票最高的兩名候選人將於4月21日舉行次輪選舉，決一勝負。

（路透社）