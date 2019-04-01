美國6間航空公司電腦系統失靈　大量航班受影響

美國媒體周一（1日）引述美國聯邦航空局表示，由於當地的電腦系統出現問題，至少有美國六間航空公司受到影響，導致當天有數十個航班延誤。

這五間航空公司包括西南航空（Southwest Airlines）、達美航空（Delta）、聯合航空（United Airlines）、捷藍航空（Jet Blue）、阿拉斯加航空（Alaska Air）及美國航空（American Airlines）。

美國聯邦航空管理局（FAA）發言人馬丁（Greg Martin）表示，一個名為「AeroData」的系統發生故障，各航空公司受影響程度不一，但強調將很快修復系統。AeroData負責追蹤飛機載重和平衡的系統，主要在規劃航班或批出飛行許可時使用。

受事故影響，西南航空表示航班被限制起飛約40分鐘，並已預備應付部分航班延誤。公司呼籲乘客出發前先到網站查詢。

達美航空在社交網站向乘客道歉，表示系統出現問題，正在維修系統，目前未知完成修復時間。

I completely apologize, we are currently experiencing a System-Wide Outage we are working diligently to get it back up and running. We do not have a specific time as yet. TMC — Delta (@Delta) April 1, 2019

（商業內幕／今日美國）