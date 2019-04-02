【一分鐘看世界】日本令和時代、英國表決脫歐選項、烏克蘭大選

早晨，今天是4月2日，星期二。
多雲的一天，你需知道以下五宗國際新聞：
日本令和時代
日本公布了新年號「令和」，新年號會在5月1日，隨德仁皇太子登基取代平成年號正式使用。2019年將成為令和元年，「令和」的英文拼音為「Reiwa」，英語圈傳媒會譯為甚麼呢？另外當地印鑑業者等行業亦開始變得忙碌起來。令和是日本自古使用年號以來，首次採出自日本古籍的年號。令和出自的《萬葉集》的「初春令月，氣淑風和」，消息公布後，國內不少民族主義者隨即批評日本「去中國化」、「數典忘祖」，更有人將今次改元歸咎於安倍一直以來的民族主義立場……（按此閱讀更多）
日本公布新年號「令和」。環時形容，這是日本年號第一次「脫中」。（視覺中國）
英國表決脫歐選項
英國國內仍未通過脫歐協議，下議院周一（1日）決定再舉行「指示性投票」（Indicative votes），四個脫歐選項都被否決。當地媒體報道，首相文翠珊（Theresa May）計劃第四度將脫歐草案呈交國會闖關，但仍未取得足夠票數，故此她也有可能會提前大選，打破脫歐困局。目前有兩個方法提前大選，均需獲下議院通過。一旦成事，大選可能於5月中或更早舉行。分析指英國留在歐盟關稅同盟，或舉行第二公投，可能獲得較多支持……（按此閱讀更多）
英國脫歐：英國傳媒指，文翠珊認為若草案再遭否決，她或考慮提前大選。惟保守黨內不少人強烈反對，擔心執政黨地位落到工黨手上。（路透社）
烏克蘭總統大選
烏克蘭周日（3月31日）舉行總統選舉。初步票站調查顯示，喜劇演員澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的得票率達逾三成，領先兩名主要對手，分別是尋求連任的總統波羅申科（Petro Poroshenko）和前總理季莫申科（Yulia Tymoshenko）。澤倫斯基以《人民公僕》（Servant of the People）一劇知名全烏克蘭，誰知這個喜劇中的總統角色，如今竟有望成為現實……（按此閱讀更多）
新西蘭總理訪華
新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）周一（4月1日）短暫訪問中國，與國家主席習近平和國務院總理李克強會面。李克強表示，中方高度重視與新西蘭的關係，希望兩國為商界投資提供更有利及透明的環境。他指出，會加快推進雙邊自貿協定升級談判，推動兩國經貿合作升級……（按此閱讀更多）
第三次「特金會」
美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周一（4月1日）表示， 希望總統特朗普及朝鮮領袖金正恩可以在幾個月內再度會面，就平壤當局的核計劃取得重大進展……（按此閱讀更多）
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