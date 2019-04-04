【一分鐘看世界】中美快有協議？海湖莊園奇案、北約70周年

早晨，今天是4月4日，星期四。
多雲微雨的一天，你需知道以下五宗國際新聞：
中美快有協議？
國家國務院副總理劉鶴周二（2日）抵達美國，準備與美方展開新一輪貿易談判。美國總統特朗普同日表示，雙方的對話進展非常好；白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）亦預計，雙方將在本周的磋商取得更多進展，他又在周三表示，中國在貿易談判中首次承認存在竊取知識產權、強制技術轉讓及網絡黑客等問題。美國商會指出，確保中方履行協議的機制將是當中棘手議題；外國傳媒則報道，中美官員已解決大部分主要問題，接近達成貿易協議，但對於如何執行和落實協議仍未有共識……（按此閱讀更多）
圖為劉鶴於2019年1月31日前往白宮與特朗普會面。（路透社）
海湖莊園奇案
美國總統特朗普（Donald Trump）位於佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago）爆出「奇案」，一名中國女子上周六（3月30日）以參加活動等理由，要求進入莊園，但之後職員發現沒有此活動，最終女子遭拘留和起訴，並被搜出多部手機和載有惡意軟件的USB等。當地媒體報道，這名女子聲稱參加的活動很可能是原訂當日舉行、但最後沒有成事的「國際領袖精英論壇」。按照活動的宣傳單張，演講嘉賓是特朗普的姐姐，活動主辦人是近來在美國受到爭議的華裔女商人楊蒞（Li Cindy Yang）……（按此閱讀更多）
華裔女子闖海湖莊園：楊蒞曾多次向共和黨人捐款，宣稱可牽線安排中國客戶與特朗普合照等。在其註冊公司的網站可發現兩人合照。（GY US Investments LLC 照片)
北約70周年
北大西洋公約組織（簡稱北約，NATO）1949年4月4日正式成立，抗衡前蘇聯為首的東歐集團。公約的共同防衛機制，也是國與國之間堅定不移盟友關係的象徵。美國總統特朗普一直向北約（NATO）盟友施壓，要求增加軍費開支，他周二（2日）表示，分擔軍費情況有改善，但要求盟友承擔更多，指美國所承擔的軍費比例不合宜。70年過去，這班「戰友」卻逐漸貌合神離。只靠一紙之諾維持關係的合作夥伴、有承諾卻無感情的北約，還有心情慶祝「白金婚」嗎……（按此閱讀更多）
英國脫歐延期？
英國距離脫歐的新限期倒數只有一周，首相文翠珊已表示會要求歐盟再延遲限期，以便爭取時間讓協議通過；法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周二（4月2日）表示，歐盟並非輕易或自動延長英國的脫歐期限。文翠珊指，要與保守黨人深恨的工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）伸出友誼之手，望能趕在下周脫歐大限前，達成共識。保守黨疑歐派領袖里斯莫格（Jacob Rees-Mogg）聞訊震怒，直斥文翠珊此舉是與「馬克斯主義者」合作……（按此閱讀更多）
「通俄門」報告
美國國會眾議院司法委員會通過動議，授權主席納德勒（Jerrold Nadler）發出傳票，要求司法部提供「通俄門」特別檢察官米勒（Robert Mueller）報告的完整版本，以及米勒團隊在調查期間蒐集的證據……（按此閱讀更多）
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