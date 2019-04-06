英媒：韓世灝集團稱可助捐款人晤貴族　赴白金漢宮晚宴

英國《每日郵報》周五（5日）報道，香港高寶集團（Global Group）創辦人、新民黨副主席韓世灝（Johnny Hon）屬下一個會員制俱樂部被指誇口說能安排外人與愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）菲臘親王（Prince Philip）在白金漢宮見面，以及出席白金漢宮的聖誕晚宴。 報道亦指英女王伊利沙伯二世的孫兒菲利普斯（Peter Philips）、孫女扎拉（Zara Philips），還有安德魯王子前妻約克公爵夫人莎拉（Sarah Ferguson）均被指在他經營的公司中，曾經擔任或現在仍然擔任董事職務。

《每日郵報》的報道指出，菲利普斯是高寶集團的非執行董事，妹妹扎拉直至2018年仍是該集團的非執行董事。而莎拉則是韓世灝名下一個媒體投資公司的董事。

韓世灝在英國投資一些公司，最新一間是Global Group Lifestyle and Sports Club。這個俱樂部聲稱能獨家讓會員來到全球最頂尖賽事現場。任何入會的人，能與名人、外交官、國家領袖、業界領袖、時裝及運動超級明星一對一會面，也可到英國皇家賽馬會中的皇室專區。

報道指韓世灝2月時聲稱，俱樂部與菲利普斯的妻子奧特姆（Autumn）合作，舉辦一些「奢華生活」活動。這個俱樂部承諾，成員能參加僅可在獲邀情況下出席的活動，例如菲臘親王在白金漢宮舉行的聖誕晚宴。

韓世灝的集團稱能讓投資者接觸到英王室成員，然而王室以及與王室成員有關的人都否認其事。奧特姆堅稱韓只是付錢參加一個由她舉辦的超級跑車活動。活動與王室無關。而白金漢宮發言人則表示不知道什麼「王室聖誕晚宴」，並指出菲臘親王已不再出席公開活動。

韓世灝：捐款者或可晤王室成員

該報報道韓世灝周四說，他跟愛丁堡公爵慈善團體的合作，能讓做到指定金額捐款的投資者，被引進到慈善活動場合，或獲邀出席王室晚宴。

菲利普斯3月曾來香港，跟韓世灝在高寶總部見面，就計劃建立一個賽馬俱樂部定案。菲利普斯將負責管理一擬將售予富戶的賽馬。扎拉2017年成為高寶非執董，她2018年卸任。約克公爵夫人莎拉則被揭與韓世灝同為傳媒投資公司Gate Ventures的董事，該公司雖投資賣座的音樂劇《42nd Street》，但在截至2018年6月已接近倒閉邊緣。

韓世灝現年48歲，是息影邵氏紅星汪玲長子。他畢業於英國倫敦大學國王學院，擁有劍橋大學休斯學院精神病學博士學位，以及倫敦大學亞非學院碩士學位等。他擁有多間公司，2019年1月成為新民黨副主席。

韓世灝周四回應說Global Group Lifestyle and Sports Club是一個為其最佳客戶組織的名人社交聚會活動管理俱樂部，會方亦有興趣投資英國及歐洲純種馬業務。俱樂部其中一個項目是向潛在捐款人推廣支持愛丁堡公爵慈善團體的工作。如客戶或會員做到指定的捐款，亦通過背景及資金來源審查，將獲邀加入該團體（由它酌情批准），並獲邀出席團體舉辦的活動。

（每日郵報）