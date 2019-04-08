【一分鐘看世界】中美談判見終點？文翠珊的矛盾、以色列大選

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早晨，今天是4月8日，星期一。

多雲有霧的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

中美談判見終點？

中國和美國代表官員在華盛頓的第9輪貿易談判已經結束。新華社上周六（6日）報道，雙方討論了技術轉讓、知識產權保護、非關稅措施等協議文本，取得新進展，又指雙方決定就遺留的問題通過各種有效方式進一步磋商中共中央政法委微信公眾號「長安劍」同日發布文章，為此次談判總結出4大要點。中美雖然未有具體公布何時達成協議，但外界也注意到劉鶴此行與美國總統特朗普見面時，兩人座位距離大幅「收窄」，認為是好徵兆……（按此閱讀更多

中美貿易談判：中國和美國代表官員在華盛頓的第9輪貿易談判結束，新華社周六（6日）報道，雙方討論了技術轉讓、知識產權保護、非關稅措施等協議文本，取得新進展。（路透社）

文翠珊的矛盾

英國脫歐僵局持續，首相文翠珊（Theresa May）上周三（3日）起與在野工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）會面尋求突破，惟暫時未有成果。她周六（6日）發聲明表示，政府別無選擇，必須接觸下議院內所有議員，強調她將繼續與工黨談判和合作。她又指出，因國會表決結果，現時英國只得「有協議脫歐」或「不脫歐」的選項，又警告稱若拖延時間太久，將有機會無法脫歐。英國《獨立報》報道，工黨內部正向黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）施壓，要求與文翠珊的磋商中，加入二次公投的選項……（按此閱讀更多

英國脫歐：文翠珊與郝爾彬會面，尋求反對黨工黨支持脫歐協議，但保守黨內擔心英國將因而邁向「軟脫歐」，有傳多名內閣大臣擬請辭抗議。（美聯社）

利比亞瀕內戰邊緣​

利比亞再起衝突，控制東半邊國家的軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）帶領部隊，攻到首都的黎波里南方，聲言取代由聯合國支持的「民族團結政府」七大工業國集團（G7）及聯合國均要求哈夫塔停止軍事行動。這名約75歲的老軍閥早年跟隨該國獨裁者「狂人」卡達菲發動革命，後來二人反目成仇，哈夫塔流亡美國並獲得公民身份，他2011年帶領反對部隊，在美國與北約支持下推翻卡達菲，此後盤踞東部地區逐步重建勢力，如今距離首都更可能只有一步之遙……（按此閱讀更多

以色列大選

以色列大選周二（9日）舉行，大選將由40多個黨競逐120個國會議席。這次大選的焦點落在由現任總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）領導的利庫德集團，與前總參謀長甘茨（Benny Gantz）的藍白聯盟間的兩派之爭。外界看好掌權多年的總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）能再次連任，成為當地歷來任期最長的總理。他上周六（6日）接受當地傳媒訪問時稱，若再次連任，以色列將會吞併約旦河西岸的猶太人殖民區……（按此閱讀更多

中歐峰會將召開

新一屆中歐峰會將於周二（9日）在比利時布魯塞爾召開，中國國務院總理李克強出席峰會前，在德國報章撰文表示，中國希望在氣候變化以至貿易方面與歐盟合作……（按此閱讀更多

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