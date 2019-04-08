【一分鐘看世界】中美談判見終點？文翠珊的矛盾、以色列大選

早晨，今天是4月8日，星期一。
多雲有霧的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
中美談判見終點？
中國和美國代表官員在華盛頓的第9輪貿易談判已經結束。新華社上周六（6日）報道，雙方討論了技術轉讓、知識產權保護、非關稅措施等協議文本，取得新進展，又指雙方決定就遺留的問題通過各種有效方式進一步磋商；中共中央政法委微信公眾號「長安劍」同日發布文章，為此次談判總結出4大要點。中美雖然未有具體公布何時達成協議，但外界也注意到劉鶴此行與美國總統特朗普見面時，兩人座位距離大幅「收窄」，認為是好徵兆……（按此閱讀更多）
中美貿易談判：中國和美國代表官員在華盛頓的第9輪貿易談判結束，新華社周六（6日）報道，雙方討論了技術轉讓、知識產權保護、非關稅措施等協議文本，取得新進展。（路透社）
文翠珊的矛盾
英國脫歐僵局持續，首相文翠珊（Theresa May）上周三（3日）起與在野工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）會面尋求突破，惟暫時未有成果。她周六（6日）發聲明表示，政府別無選擇，必須接觸下議院內所有議員，強調她將繼續與工黨談判和合作。她又指出，因國會表決結果，現時英國只得「有協議脫歐」或「不脫歐」的選項，又警告稱若拖延時間太久，將有機會無法脫歐。英國《獨立報》報道，工黨內部正向黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）施壓，要求與文翠珊的磋商中，加入二次公投的選項……（按此閱讀更多）
英國脫歐：文翠珊與郝爾彬會面，尋求反對黨工黨支持脫歐協議，但保守黨內擔心英國將因而邁向「軟脫歐」，有傳多名內閣大臣擬請辭抗議。（美聯社）
利比亞瀕內戰邊緣
利比亞再起衝突，控制東半邊國家的軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）帶領部隊，攻到首都的黎波里南方，聲言取代由聯合國支持的「民族團結政府」。七大工業國集團（G7）及聯合國均要求哈夫塔停止軍事行動。這名約75歲的老軍閥早年跟隨該國獨裁者「狂人」卡達菲發動革命，後來二人反目成仇，哈夫塔流亡美國並獲得公民身份，他2011年帶領反對部隊，在美國與北約支持下推翻卡達菲，此後盤踞東部地區逐步重建勢力，如今距離首都更可能只有一步之遙……（按此閱讀更多）
以色列大選
以色列大選周二（9日）舉行，大選將由40多個黨競逐120個國會議席。這次大選的焦點落在由現任總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）領導的利庫德集團，與前總參謀長甘茨（Benny Gantz）的藍白聯盟間的兩派之爭。外界看好掌權多年的總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）能再次連任，成為當地歷來任期最長的總理。他上周六（6日）接受當地傳媒訪問時稱，若再次連任，以色列將會吞併約旦河西岸的猶太人殖民區……（按此閱讀更多）
中歐峰會將召開
新一屆中歐峰會將於周二（9日）在比利時布魯塞爾召開，中國國務院總理李克強出席峰會前，在德國報章撰文表示，中國希望在氣候變化以至貿易方面與歐盟合作……（按此閱讀更多）
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