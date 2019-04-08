特朗普：國土安全部長尼爾森將離職

美國總統特朗普周日（7日）在Twitter表示，國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）即將離職，並由海關和邊境保護局專員麥卡利南（Kevin McAleenan）接替；目前還不清楚尼爾森是自願離開，或是被迫辭職。

Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen will be leaving her position, and I would like to thank her for her service.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年4月7日

特朗普周日（7日）在Twitter表示，尼爾森將離開她的職位，並感謝她的服務，相信麥卡利南會做得很好。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）引述白宮官員指出，尼爾森的離職是特朗普高級顧問米勒（Stephen Miller）設計和指導的國土安全部大規模改革的一部份，並相信麥卡利南不會是該職位的永久替代人物。

現年46歲的尼爾森2017年12月掌管國土安全部，負責推行移民及墨西哥邊境圍牆等多項具爭議政策。惟她的處理手法有欠強硬，一直令特朗普感到不滿，多次傳出有意將她辭退的消息。力撐尼爾森的前白宮幕僚長凱利 （John F. Kelly），已在去年12月8日被特朗普宣布「炒魷」。

（綜合報道）