【一分鐘看世界】美國豈止輸打贏要、中歐峰會、英硬脫歐死線迫近

早晨，今天是4月9日，星期二。
炎熱的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
美國豈止輸打贏要
美國白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周日（7日）表示，中美經貿談判越來越接近達成協議，兩國高級別官員本周將通過大量電話會議繼續談判。在這九輪貿易談判中，有關誰輸誰贏或誰先讓步的爭論很多。中國國務院副總理劉鶴4月3日至6日在華盛頓談判之際，美國媒體也有這樣的聲音，比如中國設置2025年商品貿易額目標、同意美國在華擁有全資企業等，很容易被套上「中國過度讓步」的標籤。白宮對外輿論公關似乎也在刻意在「美國贏」和「中國輸」之間劃等號……（按此閱讀更多）
中美貿易談判：中國和美國代表官員在華盛頓的第9輪貿易談判結束，白宮對外輿論公關似乎刻意在「美國贏」和「中國輸」之間劃等號。（路透社）
中歐峰會
新一屆中歐峰會將於周二（9日）在比利時布魯塞爾召開，中國國務院總理李克強出席峰會前，在德國報章撰文表示，中國希望在氣候變化以至貿易方面與歐盟合作。繼上月底習近平、馬克龍、默克爾及容克的巴黎愛麗舍宮會面後，外界對是次中歐峰會抱有期待。可是，根據路透社報道，中歐雙方在投資協議問題上可能談不攏，或導致峰會共同聲明難產收場。在貿易層面上，中歐有分歧，中美亦有矛盾，何以美歐這對傳統盟友，一直沒有組成對華統一戰線……（按此閱讀更多）
新一屆中歐峰會將於周二（9日）在比利時布魯塞爾召開，據路透社報道，中歐雙方在投資協議問題上可能談不攏，或導致峰會共同聲明難產收場。（路透社）
英硬脫歐死線迫近
英國將於周五（4月12日）再度正式脫歐，惟英國國會仍未達成可通過的方案。首相文翠珊（Theresa May）為避免無協議脫歐，與在野工黨展開談判爭取支持，並希望趕在周三（10日）的歐盟緊急峰會前達成協議，以說服歐盟延長脫歐限期。首相府周日（7日）公開一條短片，由文翠珊介紹現在脫歐的狀況。文翠珊表示議會有責任履行人民公投表達的脫歐意願，但按現時的國會意向，只剩下有協議脫歐，或者不脫歐兩個選項。工黨稱願意繼續會談，期待轉機，但表示文翠珊政府必須作出讓步。文翠珊如希望儘早完成脫歐程序，將日期延遲得愈少愈好，她與工黨需在周三前達成協議，故此一切工作將來得相當趕急……（按此閱讀更多）
利比亞內戰升級
利比亞軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）的部隊上周六（6日）已兵臨首都的黎波里（Tripoli），並繼續向市中心推進。獲聯合國及西方一些國家支持的「民族團結政府」總理薩拉傑（Fayez al-Sarraj）周日（7日）表示，衝突造成至少21死27傷。美國周日（7日）宣布撤走當地部份駐軍，意味利比亞戰事的大局仍已基本確定，「民族團結政府」已然時日無多……（按此閱讀更多）
白宮人事地震持續
美國國土安全部人事大地震持續，繼國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）呈辭後，白宮周一（8日）宣布，隸屬國土安全部的特勤局（USSS）局長阿萊斯（ Randolph Alles）即將離職，特勤局官員默里（James M. Murray）會在5月接任。當地傳媒報道，是特朗普下令將阿萊斯「炒魷」……（按此閱讀更多）
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