【一分鐘看世界】英國能否延期脫歐、美歐關稅戰？以色列大選

早晨，今天是4月10日，星期三。 多雲的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

英國能否延期脫歐

英國脫歐前景未明，首相文翠珊正努力避免出現硬脫歐，她一方面與在野工黨談判；另一方面積極遊說歐盟27國領袖同意再度押後脫歐。歐盟周三（10日）舉行峰會，本周或將決定英國的命運。路透社周二（9日）引述歐盟文件指出，歐盟將有條件下同意英國提出延後脫歐限期的要求；若英國不履行附帶條件，歐盟可能要求英國在6月1日脫離歐盟……（按此閱讀更多）

英國脫歐公投引發的亂局一發不可收拾，英歐關係何去何從，值得關注。（視覺中國）

美歐關稅戰？

美國和中國之間的貿易糾紛仍未結束，華府開徵關稅的目標又轉向大西洋的對岸歐洲。美國貿易代表署周一（8日）建議對歐盟商品加徵關稅的清單，包括大型商用飛機、奶製品和酒類，作為回應歐盟對空中巴士補貼的報復措施。到底歐美之間的「空戰」打了多久……（按此閱讀更多）

世貿裁定空中巴士曾經在A380及A350等型號客機獲歐盟非法補貼，因而令美國擬向歐盟徵收關稅作為報復。圖為全日空首架A380客機在3月底準備付運的情況。（路透社）

以色列大選

以色列大選投票在當地時間晚上10時（香港時間周三凌晨3時結束）。全國約640萬選民合資格選民將投票，選出國會120個議席。是次選舉被指是當地歷情勢最激烈的一次，由於該國未嘗有政黨於120席的國會成功取得絕大多數議席，預計未來各方需時數日以至數周談判，籌組聯合政府受貪污醜聞困擾的現任總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）將迎戰領導「藍與白」（Blue and White）政治聯盟的前國防軍總參謀長甘茨（Benny Gantz），爭取第五個總理任期……（按此閱讀更多）

中歐峰會

中國國務院總理李克強周二（9日）在比利時布魯塞爾出席第21次中歐領導人峰會，與歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）及歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）會晤。會後雙方發表聯合聲明，同意在相互尊重及平等互利的基礎上，通過全面落實《中歐合作2020戰略規劃》致力深化中歐關係。雙方同意不得強制轉讓技術，並在開放、非歧視、公平競爭、透明和互利基礎上致力建立雙方經貿關係。美國學者認為，歐盟內部雖然仍有分歧，但對中國的立場已漸趨強硬……（按此閱讀更多）

美國麻疹肆虐

麻疹疫情全球肆虐，美國紐約市布魯克林區（ Brooklyn）更出現大規模爆發。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）周二（9日）宣布，布魯克林部分地區進入「公眾衛生緊急狀況」（public health emergency），下令強制區內民眾接種疫苗，違者可被罰款1000美元（約7800港元）……（按此閱讀更多）

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