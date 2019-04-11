【平成最後一場雪】日本關東罕見四月雪　櫻吹雪蕩別具意義

日本東部周三（10日）受寒流來襲，氣溫突然下降，最受影響的關東地區更降下起春雪，形成罕見的雪中櫻美景。由於日本5月1日起施行新年號「令和」，外界相信，今次這場雪可能是平成年代最後一場雪，這意味這場雪櫻美景另有特別意義。

日本東部多地周三（10日）凌晨開始降雪，關東及甲信地區上空有強烈寒氣流入，導致多處下雪，連東京八王子亦不例外，山區更出現積雪情況；截至當晚8時，櫪木縣奧日光積雪約25厘米、長野縣輕井澤町15厘米、群馬縣草津町14厘米、山梨縣富士河口湖町有4厘米。

平成最後一場雪：不禁令人想起「櫻吹雪蕩誰在飛，飛花入泥，泥內有花氣」的歌詞。（youo_s3 @Instagram）

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關東不少地方整個市區披了一層白紗；在櫻花滿開期間下雪，不少公園的櫻花上有一層白雪，這罕見的雪中櫻不但令旅客感到興奮，連當地居民亦瘋狂在社交媒體「洗版」，與大家分享雪中櫻及「真·櫻吹雪」的美景。

日本氣象廳表示，低氣壓由本州的南岸往東移而致大雪，周四（11日）清晨之間關東北部山區可能持續下雪，呼籲民眾嚴防積雪及路面凍結等情況。

由於日本5月1日起施行新年號「令和」，這場大雪可能是「平成最後一場雪」。無獨有偶，當地傳媒指出，31年前（1988年）昭和時代最後一年的4月，關東地區也是下了一場亂了時序的雪。

（綜合報道）