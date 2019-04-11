蘇丹總統巴希爾傳遭軟禁　軍隊進駐首都街道

美國有線新聞網絡（CNN）周四（11日）引述多個消息指，蘇丹總統巴希爾（Omar Al-Bashir）經已下台並遭軟禁。現場目擊者表示，蘇丹軍隊已控制首都喀土穆（Khartoum）的街道。

報道引述目擊者稱，軍方已控制首都街道和橋樑等，軍隊亦沒有阻止反政府示威者。報道指，數千名示威民眾仍然包圍首都的軍方大樓，等候軍方透過蘇丹國營電視台發表聲明。

路透社報道，以沙特阿拉伯新聞電視台（al-Hadath）引述政府消息和北達爾富爾（North Darfur）官員侯賽因（Adel Mahjoub Hussein）指，巴希爾經已下台，顧問們已在就成立軍事委員會展開磋商。

示威團體之一的蘇丹專業人士協會（Sudanese Professionals Association，SPA），資深成員森納爾（Omar Saleh Sennar）強調，他們只會接受由文官出任的過渡政府。

報道引述多個蘇丹消息指，軍隊在高度設防的總統住所內罷免了巴希爾的職務。另有目擊者指士兵衝進巴希爾所屬政黨的總部。分析指出，由於蘇丹國內存在軍方和保安部隊兩股敵對勢力，擔心這場政治危機如未能和平解決，該國可能會陷入無政府狀態。

蘇丹自2018年12月起爆發示威，民眾上街抗議物價急升，執政長達30年的巴希爾後來宣布宣布國家進入為期1年的緊急狀態。示威者自4月7日起在軍方總部紮營，要求總統下台。

（美國有線新聞網絡／路透社）