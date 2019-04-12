【一分鐘看世界】英國脫歐「黑洞」、印度大選、阿桑奇被捕

早晨，今天是4月12日，星期五。 天氣稍涼的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

英國脫歐「黑洞」

歐盟周三（10日）召開峰會，商討英國押後脫歐申請。歐盟領袖會後同意，將脫歐期限延長至10月31日，並會在6月作出檢討。英國首相文翠珊接納有關建議。​歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）在會後記者會上表示，雖然延長時間比預計中短，但仍足以找出最佳解決方法，促請英國不要浪費今次的機會。不過，文翠珊的脫歐方案三度遭英國國會否決，黨派和議員依然分歧巨大，若非歐盟同情，英國早已「硬脫歐」。脫歐日期一拖再拖，英國恐怕只是猶如黑洞邊緣漫步，隨時掉進深淵。除了無協議脫歐，或者英國國會自行收回脫歐決定的政治自殺外，英國除了拖延時間，似乎已無任何出路。從脫歐之始，到今日如斯田地，我們看到的是英國政黨政治一次又一次的衰敗……（按此閱讀更多）

英國脫歐有如「黑洞」，英國國會外有脫歐支持者抗議，指押後脫歐是對他們的背叛。（路透社）

印度大選

全球規模最大的印度大選周四（11日）開始，分7階段進行。民眾前往票站投票，將選出國會543席的國會議員。現任莫迪帶領所屬的印度人民黨（Bharatiya Janata Party）有輕微領先優勢。印度人民黨在2014年大選旗開得勝，組成自1984年以來最大的多數政府。不過來到2018年，印度人民黨接連在重要省份遭反對派印度國民大會黨（Indian National Congress）重挫。大選前夕，莫迪的民望甚至跌至新低。莫迪未能兌現經濟承諾，國內印度教和伊斯蘭教的宗教紛爭未息，面對勢如破竹的反對派，莫迪連任之路因而泛起暗湧……（按此閱讀更多）

印度大選：印度大選4月11日起正式展開，至5月19日結束。一名支持總統莫迪的國民3月28日在選舉集會期間拿着他的面具高呼口號。（美聯社）

阿桑奇被捕

英國倫敦警方周四（11日）證實，已經拘捕維基解密（WikiLeaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）。英國警方當天直接到厄瓜多爾駐倫敦大使館，拘捕阿桑奇。當局及後極速把阿桑奇帶到法院提堂。法庭裁定他多年前違反保釋令。俄羅斯媒體公開阿桑奇被捕時的片段，他在多人圍住的情況下，遭帶上警車，他口中唸唸有詞。美國司法部隨即以入侵美國政府機密電腦為名，起訴阿桑奇。中央情報局（CIA）前職員斯諾登（Edward Snowden）對阿桑奇被捕一事表態，稱這是新聞自由的黑暗時刻……（按此閱讀更多）

蘇丹鐵腕統治告終

蘇丹國防部長阿瓦德·伊本·奧夫（Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf）周四（11日）透過國家電視台宣布，已經拘捕總統巴希爾（Omar Al-Bashir），蘇丹進入緊急狀態，持續時間3個月。軍方會在2年的過渡時期領導國家。反政府示威中，22歲女子薩拉赫（Alaa Salah）站在車頂，領導示威者高呼口號的一幕，竟在社交網絡引起很大迴響，一眾網民紛紛視她為這場抗爭的象徵，成為「示威女神」……（按此閱讀更多）

文在寅特朗普會晤

美國總統特朗普周四（11日）在白宮橢圓形辦公室會見到訪的韓國總統文在寅，談論朝核問題。特朗普表示，可能會再次與朝鮮最高領袖金正恩會面，但強調事情要循序漸進、一步一步地解決問題……（按此閱讀更多）

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