【阿桑奇被捕】俄外交部：「民主」之手捏住自由的喉嚨

維基解密（WikiLeaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）躲藏在厄瓜多爾駐英國大使館7年後周四（11日）被捕，俄羅斯外交部譴責事件。

47歲的阿桑奇自2012年起躲藏在厄瓜多爾駐英國大使館，以逃避瑞典當局對他涉嫌強姦的通緝。瑞典現時已撤銷拘捕令，惟英國表明會繼續追捕阿桑奇。

路透社報道，厄瓜多爾駐倫敦大使館當天邀請英國警方到大使館內，警方拘捕阿桑奇。英國警方表示，美國政府已尋求引渡阿桑奇。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）譴責是次拘捕行動，她在Facebook稱「『民主』之手捏住了自由的喉嚨」。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「我們希望他的所有權利都獲得尊重」。該國下議院國際事務委員會副主席Alexei Chepa亦說：「他努力揭露真相，向公眾呈現被小心掩蓋的資訊，我們要利用所有國際機會去保護他。所有關心民主發展的國家和政治組織都應該有份決定他的命運。」

俄國議員科薩切夫（Konstantin Kosachev）形容，拘捕行動是那些被阿桑奇揭發過錯的人「處心積慮的報復」，他又指「英國對厄瓜多爾總統保證不會將阿桑奇引渡至他可能面臨虐待或死刑的國家，但美國會無所不用其極，用阿桑奇殺一儆百，任何人夠膽說出美國黑幕都會遭遇這個後果。」

（莫斯科時報）