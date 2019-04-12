調查指AV女優已擊敗夢中情人　榮升日本人首次自慰幻想對象第一名

拜科技進步所賜，根據日本情趣用品調查，日人自慰習慣已不如過往，50年代的首次自慰幻想對象，第一名是心目中的理想情人，其次是偶像，第三為AV女優，但調查發現近年日人自慰幻想對象，第一名已改為AV女優，其次才是理想情人。

日本成人用品品牌分析，日人自慰幻想對象排名大調動，與書刊的閱覽度已大幅低於網路影音，才會使自慰幻想對象改變。主要是自慰使用的媒介調查中，現代日人主要是使用「智慧型手機」，平均10人就有8人使用，而50世代的日人，仍是喜歡透過成人雜誌、影帶、成人漫畫作為自慰媒介。

成人用品的購買，該日本成人用品品牌也發現，50世代的日人，還是喜歡面對面購買，多達5成8的民眾會到書店購買成人雜誌與漫畫，現代的年輕日人則是有高達8成，直接在網路購買。

根據數據調查發現，超過5成以上，現代年輕日人多認為自己50歲以後會停止自慰，但是實際上50世代的日人多表示，仍有定期自慰的習慣，且頻率比自己20歲時還頻繁。

台灣輔大泌尿科張孟霖醫師表示，男性荷爾蒙是性慾產生的原因，當此種激素分泌過少對性的慾望才會降低。所以人們對於性的需求並非絕對與年齡有關，男性荷爾蒙才是影響性慾的關鍵因素。由此可知，年紀不一定會降低性慾，其關鍵是來自於人體荷爾蒙的分泌。

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