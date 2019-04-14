朝媒：金正恩成為朝鮮對內對外最高代表

朝鮮中央廣播台周日（14日）在報道中，把領袖金正恩稱為「全體朝鮮人民最高代表、朝鮮民主主義人民共和國國務委員會委員長」。分析認為這或暗示金正恩已成為朝鮮對內對外的最高代表。

韓聯社引述朝中社報道，最高人民會議常任委員會委員長崔龍海周日在「慶祝金正恩再次被推舉為國務委員會委員長」的中央群眾大會上表示，「最高領袖金正恩擔任代表全體朝鮮人民、指導國家事業的國家最高元首」。

朝中社周五（12日）報道最高人民會議消息時指，崔龍海向最高人民會議提議推舉金正恩為全體朝鮮人民的最高代表、共和國最高領導人朝鮮民主主義人民共和國國務委員會委員長。朝中社英文版周六（13日）在報道中，也使用了「全體朝鮮人民的最高代表」這一銜頭。

朝鮮在今次會議還對修改憲法一事進行討論，但朝鮮官媒未有提及具體內容。從朝媒提到「全體朝鮮人民的最高代表國務委員長」這一稱謂推測，朝鮮或通過修憲，把最高人民會議常任委員長的對外國家元首職權，移交給國務委員長。

分析指出，從此次被選為最高人民會議常任委員會委員長的崔龍海兼任國務委員會第一副委員長這一點來看，推測常任委員會委員長的國家元首地位被移交給國務委員長。

（韓聯社）