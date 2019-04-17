巴黎聖母院大火前拍到「最後的溫暖照」　數十萬網友幫手尋人

法國巴黎聖母院於當地時間15日晚間陷入火海，讓全球民眾心碎不捨，紛紛找出聖母院被火燒前的照片回味。一名網友在推特上貼出一張照片表示，她在聖母院前拍到一對開心燦笑的父女，當時他們正在開心玩耍，未料一小時後就發生火災，因此想藉推特尋人，將珍貴照片送給對方。

一名女網友意外捕捉到聖母院失火前的溫馨畫面。（Twitter@brookeawindsor）

一名女網友溫莎（Brooke Windsor）在Twitter上貼出一張背景為聖母院的照片，眼見照片正前方有一名男子牽著一名小女孩，在玩轉圈圈遊戲，兩人開心和幸福的模樣表露無遺，可惜在溫莎按下快門後的一小時，聖母院就驚傳火災。

溫莎表示，她在當地時間下午5時57分拍下這張照片，但並未上前詢問這對父女要不要照片，「我真希望我當時有去問他們，想問Twitter大神是否有魔法，幫幫我找到他們」。溫莎補充，不確定照片中是否真的為父女，也有可能是兄妹，只是推斷而已，要緊的是趕快找到人。

該推文在一天內就被轉推近19萬次，引發廣泛回響，許多人感嘆，「真是歷史性的一刻」、「我們當時也在那邊」，更有人貼出聖母院陷入火海前的最後模樣以表同悲。

網友紛紛留言貼出巴黎聖母院大火前拍的照片（點圖瀏覽）↓↓↓

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