【一分鐘看世界】搶救巴黎聖母院、中美談判、誰勝出印尼大選

早晨，今天是4月17日，星期三。
繼續「安心」上班的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
搶救巴黎聖母院
法國著名景點巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）大火終被救熄，警方正調查起火原因。總統馬克龍（Emmanuel Macron）周二（16日）發表全國講話，承諾會在5年內重建好聖母院，而且會建得更加美麗。巴黎檢察官海茨證實在教堂起火前23分鐘，內部火警鐘已響起，惟消防員卻未能找到任何火頭。相比是誰引起這場大火，人們似乎更關注應怎樣復修這幢擁有逾800多年歷史的建築物。幸好的是，多名專家已為大家打了一支強心針：相信聖母院一定能復修成功。有網民及專家更提出，過去的3D掃描模型，以及3D遊戲中「神還原」的巴黎聖母院，都可能是重建工作不可或缺的一部分……（按此閱讀更多）
巴黎聖母院大火：法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）4月16日晚上，發表全國電視講話，稱希望在5年內完成復修工程，屆時大教堂會變得更加美麗。（法新社）
中美貿易談判
美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周二（16日）表示，中美兩國的貿易談判在所有重要議題都取得良好進展，本周將繼續磋商。路透社同日引述消息人士透露，作為貿易協議的一部分，中國可能會撤銷對美國的家禽進口禁令，增加採購美國豬肉；美國亦要求中國放寬農產品市場准入。對於中國經濟在第一季度的表現，不少西方媒體用了「超乎預想」一詞來形容……（按此閱讀更多）
中美談判：美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）上周六（13日）表示，中美貿易談判已接近最後階段。（路透社）
誰勝出印尼大選
印尼周三（17日）舉行總統、議會及地方選舉，全國1.9億合資格選民在八小時投票時間內選出心目中人選，安排選舉物資絕對是個大考驗。投票於香港時間周三（17日）下午2時結束，以雅加達為基地的戰略與國際問題研究中心（CSIS Indonesia）根據前期點票結果顯示，現任總統佐科維多多（Joko Widodo）領先對手普拉博沃（Prabowo Subianto）13.4個百分點。不過對於一眾年輕選民心目中，「第三勢力」努爾哈迪（Nurhadi）卻是他們的選擇，但這個並沒有出現在選票上的「候選人」到底是何方神聖？特別的是，努爾哈迪原來是多位年輕網民建構出來的「虛擬候選人」……（按此閱讀更多）
日美貿易談判
日美首輪貿易談判周二（16日）結束，雙方就農產品及汽車等關稅項目交換意見。但兩日的談判未能在重點議題上達成共識，日本經濟大臣茂木敏充指雙方磋商仍在初步階段……（按此閱讀更多）
倫敦「佔領行動」
英國一群環保人士自周一（15日）起連日在倫敦上演「佔領行動」，千人上街示威癱瘓市中心交通，要求政府加緊應對氣候變化，保護地球。有示威者更將將自己黏在火車，其後被警員帶走。自抗議行動開始以來，已超過300人被捕，大部分人被控以涉嫌擾亂公共秩序……（按此閱讀更多）
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