巴基斯坦內閣部分改組　前財長「回朝」救經濟

巴基斯坦總理伊姆蘭・汗（Imran Khan）在上任僅7個月便進行內閣部分改組，周四（18日）公布人選，以及公布多名部長被撤換。 他委任有經驗的謝赫（Abdul Hafeez Shaikh）實際掌控國家財政大權，旨在拯救該國經濟。原財政部長奧馬爾（Asad Umar）周三（17日）晚上宣布辭職。

巴基斯坦總理辦公室的聲明指出，包括內政國務部長、議會事務部長等多人被更換，並新增3個總理特別助理的職位，分別管理國家健康服務、資訊和石油事務。

這份聲明並未提及此次內閣改組的原因。但執政的正義運動黨（Pakistan Movement for Justice）官方社交媒體賬號則稱此次人事變動是「業績導向的結果」，希望通過內閣改組「獲得預期效果」。

在總理辦公室宣布內閣改組前，奧馬爾周三在記者會上宣布已接受總理的建議，辭去財政部長一職，並表示總理同意他不再擔任任何內閣職務。

奧馬爾被認為是伊姆蘭・汗的親密助手。巴基斯坦已處於向國際貨幣基金組織（IMF）第11度求助的邊緣。巴基斯坦通脹太快、在償還債務方面有違約風險，此外該國經常帳與財政赤字加大，亦令奧馬爾飽受批評。

剛獲總理委以重任的謝赫，在2010至2013年間擔任巴基斯坦財政部長。謝赫的銜頭雖是「財政顧問」，惟他將再次掌管財政部。在巴基斯坦，對沒國會議員身份、卻掌管財政部的財務專家給予「顧問」職頭的情況是常見。

（新華社／路透社）