涉闖朝解使館　美拘一海軍陸戰隊前成員

路透社周五（19日）引述兩名消息人士報道，一名美國海軍陸戰前隊員懷疑是2月有份闖入朝鮮駐西班牙大使館的人之一。 路透社引述一名執法人員以及接近涉事反朝組織人士報道，名為克里斯托弗・安（Christopher Ahn）的男子周四（18日）被捕，他翌日在洛杉磯聯邦法院提堂。

朝鮮駐西班牙大使館2月22日發生被不明人士闖入事件。他們被指進入使館後綑綁職員、取走多部電腦、硬盤及記憶體後駕車逃走。他們帶同相關物品逃到美國，再交給聯邦調查局（FBI）。他們與一個反朝鮮組織有關。

組織稱與FBI曾簽保密協議，並按照對方要求共享具潛在價值的情報。但他們不滿事件曝光，稱遭華府出賣。

名為「自由朝鮮」（Free Joseon）反朝鮮組織2月26日聲稱是獲邀請而非闖入使館，又澄清他們沒有打劫或毆打館內人士，稱對方都獲尊重的對待。

西班牙司法部門消息本周指出，有關物品已經由西班牙政府交還朝鮮。美國FBI兩周前將它們交還西班牙。

「自由朝鮮」前身為「千里馬民防」（Cheollima Civil Defense），曾被多次報道保護金正恩同父異母兄長金正男的兒子金韓松。有消息指，金正男2017年在吉隆坡機場遭毒殺身亡後，金韓松可能成為下一個目標，因此「千里馬民防」在3月初宣布保護對方，並成立臨時政府，對抗平壤政權，為朝鮮尋回真正的光芒。

（綜合報道）