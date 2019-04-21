北愛記者中槍案兩人被捕　警指新類型恐怖份子威脅和平

北愛爾蘭29歲女記者上周四（18日）在騷亂期間中彈身亡案件，警方上周六（20日）拘捕兩名男子，並警告「新類型」恐怖份子威脅當地和平，情況令人擔心。

北愛爾蘭警方表示，當局根據反恐怖主義法例，拘押兩名分別18及19歲的涉案男子，他們被帶到貝爾法斯特（Belfast）接受警方問話。當局相信其中一人在上周四晚爆發的騷亂中針對警方開槍，且背後有組織支持他的行動。

遇害的29歲女記者麥基（Lyra McKee）在北愛被視為調查報道的新星。警方相信她死於流彈，並指武裝組織「新愛爾蘭共和軍」（New IRA）最有可能是幕後黑手，形容今次事件是「恐怖活動」。

事緣北愛爾蘭倫敦德里（Londonderry）克雷根區（Creggan）一群民族主義激進份子上周四（18日）與警方發生衝突，蒙面的歹徒向警員開槍以及投擲燃燒彈， 29歲女記者麥基不幸中彈身亡。警方將此事件定義為「恐怖襲擊事件」，並將它當成兇殺案般展開調查。

愛爾蘭共和軍60至90年代在北愛爾蘭發動連串暴力襲擊，直至1998 年簽訂《貝爾法斯特協議》（The Good Friday Agreement）後，北愛爾蘭武裝衝突大幅減少。新愛爾蘭共和軍組織部分成員不滿協議，決定另起爐灶，此後亦有發動襲擊。

（美聯社）