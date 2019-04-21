斯里蘭卡發生連環爆炸　傳最少20死160傷　多間教堂及酒店成目標

斯里蘭卡周日（21日）多處發生爆炸事件，當地消息指最少三間教堂及兩間酒店傳出爆炸，消息指最少20人喪生，160人受傷。由於正值復活節，未知連串事件是否屬針對有關節日的襲擊。

當地傳媒報道，兩間分別位於最大城市科倫坡（Colombo）及尼甘布（Negombo）的教堂周日舉行復活節禮拜時先後發生爆炸，導致超過34人受傷，法新社則引述消息人士指，事件造成最少80人受傷。其中一間發生爆炸的教堂、位於尼甘布的聖塞巴斯蒂安教堂（St.Sebastian's Church）於Facebook呼籲公眾伸出援手，並公開事發後照片，見到教堂內一片凌亂，屋頂被炸開，地上滿佈碎片和血跡。

另外有消息指科倫坡的香格里拉（Shangri-la）及肉桂樹大酒店（Cinnamon Grand Hotel）亦傳出爆炸，但暫時未知損毀或傷者情況。

Multiple explosions in Colombo and other parts of Sri Lanka during Easter mass: Witnesses. pic.twitter.com/Lh5sjyfHzn — Ahmer Khan (@ahmermkhan) 2019年4月21日

斯里蘭卡科倫坡聖安多尼堂（St. Anthony's Shrine）復活節（21日）發生爆炸，大批軍警其後趕到封鎖現場調查。（路透社）

（綜合報道）