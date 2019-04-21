【持續更新】斯里蘭卡連環襲擊　時隔數小時　第7次爆炸

復活節本是全球多處民眾慶祝的節日，2019年4月21日這天卻成是斯里蘭卡的國殤。 該國國內多處發生連環爆炸，至少3間教堂及兩間酒店受襲，至少138人死亡、逾400人受傷。暫時未有組織承認責任。 時隔數小時後，警方稱斯里蘭卡首都附近的Dehiwela發生爆炸。

【16:43】路透社引述當地警方報道，在第一輪爆炸發生後數小時，首都附近的Dehiwela發生爆炸。

斯里蘭卡復活節當日（21日）發生6宗連環爆炸事件，三間酒店及三間教堂傳出爆炸。其中一間發生爆炸的教堂、位於尼甘布的聖塞巴斯蒂安教堂（St.Sebastian's Church）於Facebook公開爆炸後損毀情況。（Facebook/sebastianchurch150）

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【16:05】入境處表示至今未接獲港人求助，將繼續與外交部駐港特派員公署、中國駐斯里蘭卡大使館及香港旅遊業議會保持聯繫，密切留意事態發展。市民如有需要，可致電24小時求助熱線：（852）1868。

香港旅遊業議會主席黃進達表示，現時有兩個香港旅行團、共22人在斯里蘭卡的中部旅遊區，全部人安全。

【15:15】斯里蘭卡教育部門宣佈所有公立學校周一至周二（22日至23日）停課兩天；當地媒體報道指警察和保安人員全體取消休假。

【15:05】斯里蘭卡航空消息指，所有科倫坡班達拉奈克國際機場（Bandaranaike International Airport）的離境乘客均需在起飛前4小時報到。

斯里蘭卡連環襲擊：一名老婦人在民眾協助下帶離爆炸現場。（美聯社）

【14:58】總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）強烈譴責襲擊，並呼籲民眾冷靜，不要轉發未經證實的報道和傳言。

【14:42】中國駐斯里蘭卡使館表示，已第一時間啟動應急預案，通知當地中資企業、華僑華人及在斯訪問的國內團組注意安全。

使館又指，據目前掌握情況，已有4名中國公民受中輕度傷送醫，使館領事官員已前往探視，傷者目前狀況穩定。

【14:26】路透社引述消息報道，該國總理在襲擊發生後召開緊急安全理事會會議。美聯社引述一名匿名官員稱，至少兩宗爆炸案涉及自殺式炸彈襲擊。

【12:37】當地傳媒報道，兩間分別位於最大城市科倫坡（Colombo）及尼甘布（Negombo）的教堂周日舉行復活節禮拜時先後發生爆炸，導致超過34人受傷，法新社則引述消息人士指，事件造成最少80人受傷。其中一間發生爆炸的教堂、位於尼甘布的聖塞巴斯蒂安教堂（St.Sebastian's Church）於Facebook呼籲公眾伸出援手，並公開事發後照片，見到教堂內一片凌亂，屋頂被炸開，地上滿佈碎片和血跡。

另外有消息指科倫坡的香格里拉（Shangri-la）及肉桂樹大酒店（Cinnamon Grand Hotel）亦傳出爆炸，但暫時未知損毀情況或傷者身分。《新浪網》報道，中國駐斯里蘭卡大使館已經啟動應急方案，通知當地華僑及中資機構人員注意安全，避免前往人多密集地方。

斯里蘭卡連環襲擊：位於科倫坡的聖安多尼堂（St. Anthony's Shrine）在復活節（21日）發生爆炸，大批軍警其後趕到封鎖現場調查。（路透社）