【持續更新】斯里蘭卡連環襲擊8次爆炸　確認2名中國公民遇難

復活節本是全球多處民眾慶祝的節日，2019年4月21日這天卻成是斯里蘭卡的國殤。 該國國內多處發生連環爆炸，至少3間教堂及兩間酒店受襲，至少138人死亡、逾400人受傷。暫時未有組織承認責任。 時隔數小時後，斯里蘭卡國家動物園（National Zoological Gardens of Sri Lanka）附近以及Dematagoda先後發生爆炸，是為當天第七及第八次炸彈襲。

【19:53】斯里蘭卡國家醫院表示，在遇難外國遊客中，目前已確認有2名中國公民遇難。

圖為斯里蘭卡4月21日發生連環爆炸襲擊的地點。（Google Maps）

【17:48】多宗襲擊發生後，斯里蘭卡民眾自發到National Blood Center捐血，現場被大量有心人擠得水洩不通。有關方面甚至要勸籲部分民眾先行離開。

Overwhelming response at National Blood Centre. It’s so overcrowded they cannot control the crowd. Currently they are sending back people who have come after taking down name, contact and blood group. Don’t rush there now go leisurely as the crowd subsides #LKA pic.twitter.com/EAvYyr73kH — Usman Ali 🇱🇰 (@usmanali_la) April 21, 2019

【17:22】斯里蘭卡政府已將主要社交網絡的服務關閉。

【17:15】斯里蘭卡宣布即時實施宵禁，直至另行通知。

【16:43】路透社引述當地警方報道，在第一輪爆炸發生後數小時，首都附近的Dehiwela發生爆炸。

印度媒體News Nation報道，爆炸發生在斯里蘭卡國家動物園（National Zoological Gardens of Sri Lanka）附近。斯里蘭卡《星期日時報》報道，案中2人死亡，分別是一男一女。

動物園總幹事Dammika Malsinghe表示，爆炸發生後，動物園已關閉。

斯里蘭卡復活節當日（21日）發生6宗連環爆炸事件，三間酒店及三間教堂傳出爆炸。其中一間發生爆炸的教堂、位於尼甘布的聖塞巴斯蒂安教堂（St. Sebastian's Church）於Facebook公開爆炸後損毀情況。（Facebook/sebastianchurch150）

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【16:05】入境處表示至今未接獲港人求助，將繼續與外交部駐港特派員公署、中國駐斯里蘭卡大使館及香港旅遊業議會保持聯繫，密切留意事態發展。市民如有需要，可致電24小時求助熱線：（852）1868。

香港旅遊業議會主席黃進達表示，現時有兩個香港旅行團、共22人在斯里蘭卡的中部旅遊區，全部人安全。

【15:15】斯里蘭卡教育部門宣佈所有公立學校周一至周二（22日至23日）停課兩天；當地媒體報道指警察和保安人員全體取消休假。

【15:05】斯里蘭卡航空消息指，所有科倫坡班達拉奈克國際機場（Bandaranaike International Airport）的離境乘客均需在起飛前4小時報到。

斯里蘭卡連環襲擊：一名老婦人在民眾協助下帶離爆炸現場。（美聯社）

【14:58】總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）強烈譴責襲擊，並呼籲民眾冷靜，不要轉發未經證實的報道和傳言。

【14:42】中國駐斯里蘭卡使館表示，已第一時間啟動應急預案，通知當地中資企業、華僑華人及在斯訪問的國內團組注意安全。

使館又指，據目前掌握情況，已有4名中國公民受中輕度傷送醫，使館領事官員已前往探視，傷者目前狀況穩定。

【14:26】路透社引述消息報道，該國總理在襲擊發生後召開緊急安全理事會會議。美聯社引述一名匿名官員稱，至少兩宗爆炸案涉及自殺式炸彈襲擊。

【12:37】當地傳媒報道，兩間分別位於最大城市科倫坡（Colombo）及尼甘布（Negombo）的教堂周日舉行復活節禮拜時先後發生爆炸，導致超過34人受傷，法新社則引述消息人士指，事件造成最少80人受傷。其中一間發生爆炸的教堂、位於尼甘布的聖塞巴斯蒂安教堂（St.Sebastian's Church）於Facebook呼籲公眾伸出援手，並公開事發後照片，見到教堂內一片凌亂，屋頂被炸開，地上滿佈碎片和血跡。

另外有消息指科倫坡的香格里拉（Shangri-la）及肉桂樹大酒店（Cinnamon Grand Hotel）亦傳出爆炸，但暫時未知損毀情況或傷者身分。《新浪網》報道，中國駐斯里蘭卡大使館已經啟動應急方案，通知當地華僑及中資機構人員注意安全，避免前往人多密集地方。

斯里蘭卡連環襲擊：位於科倫坡的聖安多尼堂（St. Anthony's Shrine）在復活節（21日）發生爆炸，大批軍警其後趕到封鎖現場調查。（路透社）