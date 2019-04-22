【持續更新】斯里蘭卡連環炸彈襲擊　特區政府發紅色外遊警示

斯里蘭卡周日（21日）發生連環炸彈襲擊，多間教堂及酒店爆炸，造成最少290人死亡，500人受傷。以下是截至周一（22日）所知道的，及後續發展。

連環爆炸一天後 目前已知情報

死亡人數已增至290人，超過500人受傷，當中包括37名外國人 分別發生8次爆炸，包括3間酒店、3間教堂、及2處民居 最少兩宗爆炸涉及自殺式襲擊 至今已有24人被捕 暫時未有組織承認責任

【16:04】特區政府對斯里蘭卡發出紅色外遊警示，指計劃前赴當地的市民應調整行程，如非必要，避免前赴，例如前往當地旅遊；而身在當地的港人應留意局勢，提高警惕，注意安全，並避開人群聚集的地方。

【15:48】斯里蘭卡內閣發言人表示，受害者家屬及傷者將獲政府發放補償金，當中每名死者的葬禮費用可獲發10萬盧比（約1.1萬港元）。政府亦會動用基金為炸毀的教堂復修。他並向所有人致歉，稱政府會為事件負責。

【15:45】斯里蘭卡宣布，最大城市科倫坡（Colombo）會在當地周二晚上8時至凌晨4時，實施宵禁。

【15:30】斯里蘭卡房屋建設和文化事務部部長Sajith Premadasa形容，今次襲擊是「最新型式的恐怖主義活動」，「國家過去10年從未出現分離運動，但今次一發生襲擊事件，便令所有人感到震驚。」

【15:15】斯里蘭卡內閣發言人指，在4月4日，即事發前14天，已獲知會國內可能將發生炸彈襲擊事件。他續指國家情報局局長4月9日撰寫信件，內容提及多名恐怖組織成員的名字，而總理未獲通知有關信件的內容。

【14:55】澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，兩名澳洲公民不幸在襲擊中身亡，另有2名女性受傷，目前情況穩定。

【14:45】斯里蘭卡外交部最新確認，至少37名外國公民在事件中死亡，包括3名印度公民、3名英國公民和2名土耳其公民等，當中還包括25具身份不明的屍體相信都是外國人。

美國國務院指修訂旅遊警示，指可能在沒有警告之下，恐怖份子或會攻擊斯里蘭卡旅遊區、交通設施，以及購物中心。（路透社）

【14:30】美聯社引述斯里蘭卡政府法醫犯罪分析師Ariyananda Welianga指，6宗涉及酒店和教堂的爆炸是由7名自殺式炸彈襲擊者發動。

【13:49】斯里蘭卡當局指由於死亡人數急升，決定結束宵禁。

【13:15】襲擊中最少36名外國人死亡，包括5名英國人、3名印度公民、3名丹麥公民死亡、2名中國人和1名日本人。另有傳媒報道指，2名土耳其人死亡。美國國務卿蓬佩奧表示，「多名」美國人在襲擊中身亡。

【12:47】美國國務院指，斯里蘭卡有可能會繼續發生恐怖襲擊。當局已修訂旅遊警示，指可能在沒有警告之下，恐怖份子或會攻擊當地旅遊區、交通設施，以及購物中心。

斯里蘭卡連環炸彈襲擊：有遇難者家屬情緒激動，需要旁人攙扶。（美聯社）

【12:30】當局稱擔心假新聞和仇恨言論傳播，停用社交網站及即時通訊程式，包括Facebook、WhatsApp、YouTube、Instagram和Snapchat等

【11:30】警方發言人稱已拘捕了24人，懷疑與襲擊事件有關。

【11:20】警方發言人稱事件造成死亡人數已增至290人，超過500人受傷。死亡人數較周日晚上升近90人。

【10:30】警方發言人稱已在首都科倫坡兩處地方拘捕13人，報道稱他們全隸屬一個激進組織。警方亦證實他們在科倫坡北郊一處民居處搜查時遭遇自殺式炸彈襲擊，其中3名警員死亡。

警方在搜查科倫坡北郊一個民房搜查時，突然遭自殺式炸彈襲擊，造成3名警員死亡。（路透社）

【10:20】消息稱警方在周日晚，於科倫坡機場發現一枚「6英尺的管制炸藥」，相信是土製炸彈。軍方已成功拆除炸彈，無人受傷。

【10:05】日本共同社證實死者中其中一人是日本人，報道未有透露其身份，但相信是居住當地的日本人。

【10:00】澳洲駐斯里蘭卡外交及貿易署證實一名澳洲人受傷。

【09:30】消息確認其中一名犧牲者是當地一名主廚兼節目名嘴Shantha Mayadunne。印度女星Radikaa Sarathkumar亦在Twitter上表示自己當時在肉桂酒店附近，幸逃過一劫。

I lost a relative today in the Sri Lanka attacks. It’s all so devastating. Hope everyone is keeping safe. Solidarity with the people of Sri Lanka. — Tulip Siddiq (@TulipSiddiq) 2019年4月21日

【09:10】當局外交部確認，最少有5名英國人遇害，其中一人是工黨議員西迪克（Tulip Siddiq）的親戚。西迪克在個人Twitter上確認這則惡耗。

【09:00】斯里蘭卡總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）表示，有政府人員曾收到情報，指有組織正計劃在復活節中發動襲擊，警察當局亦曾在最少10日前，發出內部通知警告。

斯里蘭卡總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）表示有政府人員收到襲擊情報，質疑為何無人跟進理會。（路透社）

圖為斯里蘭卡4月21日發生連環爆炸襲擊的地點。（Google Maps）

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