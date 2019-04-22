【持續更新】斯里蘭卡連環炸彈襲擊　警拘捕24人　美國發旅遊警示

斯里蘭卡周日（21日）發生連環炸彈襲擊，多間教堂及酒店爆炸，造成最少290人死亡，500人受傷。以下是截至周一（22日）所知道的，及後續發展。

連環爆炸一天後 目前已知情報

死亡人數已增至290人，超過500人受傷，當中包括36名外國人 分別發生8次爆炸，包括3間酒店、3間教堂、及2處民居 最少兩宗爆炸涉及自殺式襲擊 至今已有24人被捕 暫時未有組織承認責任

【12:47】美國國務院指，斯里蘭卡有可能會繼續發生恐怖襲擊。當局已修訂旅遊警示，指可能在沒有警告之下，恐怖份子或會攻擊當地旅遊區、交通設施，以及購物中心。

【11:30】警方發言人稱已拘捕了24人，懷疑與襲擊事件有關。

【11:20】警方發言人稱事件造成死亡人數已增至290人，超過500人受傷。死亡人數較周日晚上升近90人。

【10:30】警方發言人稱已在首都科倫坡兩處地方拘捕13人，報道稱他們全隸屬一個激進組織。警方亦證實他們在科倫坡北郊一處民居處搜查時遭遇自殺式炸彈襲擊，其中3名警員死亡。

警方在搜查科倫坡北郊一個民房搜查時，突然遭自殺式炸彈襲擊，造成3名警員死亡。（路透社）

【10:20】消息稱警方在周日晚，於科倫坡機場發現一枚「6英尺的管制炸藥」，相信是土製炸彈。警方已成功拆除炸彈，無人受傷。

【10:05】日本共同社證實死者中其中一人是日本人，報道未有透露其身份，但相信是居住當地的日本人。

【10:00】澳洲駐斯里蘭卡外交及貿易署證實一名澳洲人受傷。

【09:30】消息確認其中一名犧牲者是當地一名主廚兼節目名嘴Shantha Mayadunne。印度女星Radikaa Sarathkumar亦在Twitter上表示自己當時在肉桂酒店附近，幸逃過一劫。

I lost a relative today in the Sri Lanka attacks. It’s all so devastating. Hope everyone is keeping safe. Solidarity with the people of Sri Lanka. — Tulip Siddiq (@TulipSiddiq) 2019年4月21日

【09:10】當局外交部確認，最少有5名英國人遇害，其中一人是工黨議員西迪克（Tulip Siddiq）的親戚。西迪克在個人Twitter上確認這則惡耗。

【09:00】斯里蘭卡總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）表示，有政府人員曾收到情報，指有組織正計劃在復活節中發動襲擊，警察當局亦曾在最少10日前，發出內部通知警告。

斯里蘭卡總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）表示有政府人員收到襲擊情報，質疑為何無人跟進理會。（路透社）

圖為斯里蘭卡4月21日發生連環爆炸襲擊的地點。（Google Maps）

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