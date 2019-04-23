【持續更新】斯里蘭卡受襲後進入緊急狀態　舉國哀悼逾800死傷者

斯里蘭卡周日（21日）發生連環炸彈襲擊，多間教堂及酒店爆炸，造成最少311人死亡，500人受傷。以下是截至周二（23日）所知道的，及後續發展。

連環爆炸兩天後 目前已知情報

死亡人數已增至311人，超過500人受傷 至今已有40人被捕 當地時間周一午夜起進入緊急狀態 當地時間周二清晨4時解除宵禁 仍未有組織承認責任，但矛頭直指當地極端組織「全國認主學大會組織」（National Thowheeth Jama'ath，NTJ）

【12:27】美國有線電視新聞網路（CNN）引述兩名美國官員報道，相信已掌握襲擊其中一名疑犯的身份，涉嫌與ISIS等國際恐怖組織有關。據指，當局已掌握疑犯的姓名，但仍在追查其國籍和種族背景。

斯里蘭卡連環襲擊：斯里蘭卡周日（21日）發生連環炸彈襲擊，部分死難者在尼甘布（Negombo）聖塞巴斯蒂安教堂（St. Sebastian's Church）附近下葬。（路透社）

【12:07】道路部長哈希姆（Kabir Hashim）表示，其中一名施襲者與數月前在馬沃內勒（Mawanella）發生的一宗毀壞佛像事件有關。

【12:01】斯里蘭卡情報部門4月初已接獲警告，有組織計劃在復活節發動襲擊。一早收到情報卻未及時阻止，這一切可能跟總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）與總統西里塞納（Maithripala Sirisena）的不和與政治鬥爭有關，以至情報工作嚴重失誤。

【11:57】斯里蘭卡旅遊部長阿馬拉通加（John Amaratunga）指，最少39名外國人在襲擊中死亡，他們分別來自澳洲、英國、中國、日本、葡萄牙和美國。另外有28名外國人受傷。

【11:51】有傳媒報道稱，目前已確認香格里拉酒店襲擊是由「全國認主學大會組織」創辦人哈希姆（Zahran Hashim）執行，而名為穆罕默德（Abu Mohammad）的男子對拜蒂克洛（Batticoloa）的教堂進行炸彈襲擊。

【11:45】中國駐斯里蘭卡大使館發出通告，提醒中國公民近期暫勿前往當地，呼籲已在當地中國公民請加強自身安全防範，盡量遠離人員密集場所，關注使館發布的安全提醒和當地媒體報導，確保自身安全。

大使館亦指，鑑於斯里蘭卡當前局勢，如中國公民在提醒發布後仍堅持前往，將給當事人帶來巨大安全風險，並使大使館難以提供有效協助。由此而產生的費用，將由個人承擔。

【11:30】據當地傳媒《每日新聞》（Daily News）報道，在襲擊中死傷的當地人將獲發賠償金。政府向死者家屬發放10萬斯里蘭卡盧比（約4510港元）作為殮葬費，以及100萬斯里蘭卡盧比（約4.51萬港元）作為賠償金。傷者則按傷勢獲發10萬至30萬斯里蘭卡盧比（約4510至1.35萬港元）。爆炸中受損的教堂亦會由政府出資修復。

斯里蘭卡連環襲擊：斯里蘭卡民眾周二（23日）為逾800名死傷者致哀。（路透社）

【11:16】警方發言人古納塞克拉（Ruwan Gunasekera）指，涉案的被捕人數已由24人增至40人，主要為斯里蘭卡人。警方將調查是否有外國人涉案。

【11:10】美國《華盛頓郵報》引述當地官員指，截至周二（23日）上午，死亡人數已由290人增至311人。

【11:07】斯里蘭卡總統西里塞納（Maithripala Sirisena）宣布將周二（23日）定為全國哀悼日，聲明指出，當局相信今次恐襲背後有外在勢力支持。

警方在科倫坡（Colombo）巴士站發現共87個炸彈引爆裝置，並宣布進入緊急狀態。

印度電視台TV9播出閉路電視片段，一名男子攜同大背包走進聖塞巴斯蒂安教堂（St. Sebastian's Church）。據指，該男子進入教堂後不久即引爆炸藥。