秘魯前總統自轟亡　死前最後片段曝光

秘魯警員上周三（17日）來到被指涉嫌貪污的前總統加西亞（Alan García）家中，但在準備拘捕他時，他聲稱要聯絡律師，離開警員視線範圍，最後進入睡房吞槍自盡。當天警員雖已將他即時送院，惟送院搶救後情況危殆，其後不治身亡。

加西亞曾經以極其動人的演講而出名，他曾經允諾民眾巨大的福利。但他在意氣風發時，不曾想到會落得如此的下場。（路透社）

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從秘魯內政部發布的片段可見，警員在上周三早上到加西亞的家中，準備拘捕他。後者站在樓梯與警員對話。加西亞相信是表示要致電律師，之後上樓梯並進入睡房。片段可見他在邁步期間已在腰間掏出疑似手槍的物體。警員尾隨加西亞上樓，並在房外等候，惟數分鐘後聽到槍聲，於是破門而入。

終年69歲的加西亞是秘魯人民黨（Apra party）主席，於1985至1990年、2006至2011年間兩度擔任總統，但他捲入拉丁美洲最大的貪污醜聞，他被指收受巴西建築巨頭Odebrecht賄賂，以批准其在該國首都利馬建造地鐵1號線，因此秘魯當局對此展開調查。加西亞一直否認指控。

加西亞的葬體在上周五（19日）舉行，他的其中一位女兒在葬禮上讀出聲稱是其父的遺書。加西亞強調自己是清白，自殺是為免被政敵羞辱。

（綜合報道）