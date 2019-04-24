【斯里蘭卡連環爆炸】伊斯蘭國承認責任　發放襲擊者相片

斯里蘭卡周日（21日）發生連環炸彈襲擊，多間教堂及酒店爆炸，造成最少逾300人死亡，500人受傷。恐怖組織伊斯蘭國（ISIS）周二（23日）透過Amaq通訊社承認策動今次襲擊，並發放影片及相片，照片中的8人相信就是連環爆炸的施襲者。

斯里蘭卡連環襲擊：恐怖組織伊斯蘭國（ISIS）周二（23日）承認策動今次襲擊，並發放相片，照片中的8人相信就是連環爆炸的施襲者。（法新社）

斯里蘭卡當局表示，一個名為「全國認主學大會組織」（NTJ）的穆斯林極端組織是今次襲擊的幕後黑手；專家指出，其行徑與極端組織伊斯蘭國和蓋達組織（al Qaeda）等相似。

伊斯蘭國發布的相片中有8個人，據稱是連環爆炸襲擊者，並宣誓效忠伊斯蘭國。他們身穿黑色衫，當中7人蒙面，中間一人是「全國認主學大會組織」創辦人哈希姆（Zahran Hashim）。有傳媒報道，目前已確認香格里拉酒店襲擊是由哈希姆（Zahran Hashim）執行，而名為穆罕默德（Abu Mohammad）的男子對拜蒂克洛（Batticoloa）的教堂進行炸彈襲擊。

外界相信，這證明了NTJ與伊斯蘭國可能有一定關係。斯里蘭卡國防部長維傑瓦德納（Ruwan Wijewardane）周二（23日）在國會發表特別聲明，指該國受襲是襲擊者對新西蘭基督城清真寺恐襲中穆斯林被屠殺所作出的回應。不過反恐及保安專家對此有不同看法.，專家認為規劃如此規模的襲擊，不能在1個多月之間完成；另有意見稱，斯里蘭卡的襲擊是在不久之前策劃的。

斯里蘭卡連環爆炸：圖為斯里蘭卡4月21日發生連環爆炸襲擊的地點。（Google Maps）

（綜合報道）