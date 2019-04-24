【朝俄峰會】朝鮮飛機赴俄　金正恩專車率先抵達海參崴

朝鮮最高領導人金正恩和俄羅斯總統普京周四（25日）於俄羅斯海參崴（Vladivostok）會面。韓聯社報道，朝鮮高麗航空客機和運輸機已飛抵海參崴，疑似金正恩的專車亦出現在或為峰會場地的遠東聯邦大學（Far Eastern Federal University）。

韓聯社報道，朝鮮一架高麗航空客機和一架運輸機周二（23日）上午陸續飛抵海參崴國際機場。當地外交消息人士透露，當天原本沒有朝俄往返定期航班，而客機和運輸機一同飛抵俄羅斯，很可能與朝俄首腦會談有關。

據指，航機乘客大部分為朝鮮外派工人，並有身穿正裝的朝方人士，惟對方避開記者徑直走出機場。據推測，運輸機可能載有朝俄首腦會談所需物品。有人於海參崴市區看到疑似金正恩專車駛入很可能舉行「金普會」的遠東聯邦大學。

報道指，記者在海參崴一家酒店大廳遇上4名身穿黑色西裝的朝方人士。對金正恩訪俄時間、會談具體日期等提問，他們沒有回答，但是面帶笑容地寒暄，也沒有堅決阻撓韓方記者採訪。他們說，前一天坐火車到海參崴。

另外，濱海邊疆區水族館周五（26日）暫停開放，金正恩有可能參觀此地。

▼韓國放送公社（KBS）播出片段，聲稱朝鮮代表團車隊於海參崴市區出現：

（韓聯社）